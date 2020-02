Parasite remporte l’Oscar du meilleur film!

Bien qu’il ait rivalisé avec d’autres prétendants puissants et après avoir pris trois statuettes, le travail de Bong Joon Ho, Parasite, a remporté le Oscar pour Meilleur film Avec une direction forte derrière et une performance spectaculaire de chacun de ses protagonistes, ce film étranger a volé le cœur de millions de fans à travers le monde.

Dans le Festival de Cannes 2019, la bande a reçu le Palmier d’or, devenant ainsi le premier film coréen à avoir reçu cette reconnaissance. Le film a fait ses débuts le 30 mai 2019 à Corée du sud, et a atteint le reste du monde à la fin de l’année dernière et au début de cette année. Il a reçu un très bon accueil des critiques et du public. De même, il a levé 128 millions de dollars dans le monde, se positionnant comme le film sud-coréen avec la plus grande collection de l’histoire.

Si vous voulez connaître le reste des gagnants, suivez ce lien.

Source: Oscar

.