Parcourez des collines escarpées, essayez le redémarrage de Comanche et plus encore ce week-end avec nos joyaux indépendants

C’est PAX East ce week-end et il y a une abondance de jeux sympas pour se passionner, et encore plus pour jouer maintenant.

Bienvenue dans notre nouvelle fonctionnalité mettant en vedette les meilleurs jeux indépendants de la semaine. Pour célébrer PAX East 2020, la plupart des jeux de l’édition de cette semaine ont montré de nouvelles images ou révélé de nouveaux détails autour du spectacle.

Comme toujours, nous avons réuni différents styles de titres de différents genres pour une belle série éclectique de jeux qui nous passionnent. Nous avons également conservé la section “Jeux auxquels vous pouvez jouer ce week-end”, et il y a beaucoup de choses ce week-end pour ceux qui ne participent pas au spectacle.

Restons coincés.

Hot indie games week du 24 février

Spiritfarer

Spiritfarer est peut-être le jeu le plus sincère et le plus touchant que nous ayons inclus dans cette fonctionnalité. Le jeu a été annoncé pour la première fois à l’E3 l’année dernière, ce qui a brillé beaucoup les yeux. À PAX East, le développeur Thunder Lotus a laissé tomber le premier teaser de gameplay pour un peu plus de profondeur.

Dans Spiritfarer, vous incarnez un passeur chargé de prendre soin d’un charmant groupe d’animaux anthropomorphes et de réaliser leurs derniers souhaits lorsqu’ils passent à la prochaine vie. La séquence PAX East montre la boucle principale du jeu, qui est basée sur la maintenance et la mise à niveau de la péniche dont vous êtes responsable, ainsi que sur la satisfaction des besoins de vos amis. Cela se fait par différents moyens de collecte de ressources, tels que l’exploitation minière, la cuisine de pêche, etc.

La nouvelle bande-annonce ne manque pas de nous rappeler que Spiritfarer est aussi un jeu pour apprendre à se dire au revoir, ce à quoi sert le gameplay. Spiritfarer arrive sur PC, PS4, Xbox One et Switch cette année.

Il sera également disponible sur Xbox Game Pass (PC et Xbox) au lancement. Ajoutez-le à votre liste de souhaits Steam.

Samurai Jack: Bataille à travers le temps

Je connais très peu l’anime de Samurai Jack, mais je me souviens avoir apprécié mon temps avec son jeu PS2, The Shadow of Aku. Il ne me faut pas grand-chose pour me vendre sur un jeu d’action avec un héros samouraï roulant avec un katana.

Les créateurs de Samurai Jack tentent encore une fois leur chance avec un nouveau jeu. Samurai Jack: Battle Through Time a été annoncé cette semaine pour PC, PS4, Xbox One et Switch par Soleil. Le pedigree du développeur est un peu mitigé, ayant travaillé sur Naruto à Boruto: Shinobi Striker et le malheureux Devil’s Third.

Le bref teaser publié cette semaine montre un combat décent avec une variété d’armes. Il y a certes peu de choses à faire là-dedans, mais c’est néanmoins prometteur. Nous nous attendons à ce que plus soit révélé à PAX East. En attendant, il existe une page Steam pour Battle Through Time que vous pouvez suivre.

Ary et le secret des saisons

Ary et le secret des saisons est une aventure d’action de style Breath of the Wild mettant en vedette une jeune fille avec le pouvoir de contrôler les saisons. Cette puissance est au cœur des mécanismes de base du jeu.

Ary a la capacité de modifier la saison dans une zone donnée, ce qui modifie considérablement l’environnement. Le printemps, l’été, l’automne et l’hiver apportent tous des propriétés uniques lorsqu’ils sont sollicités. Comme vous pouvez l’imaginer, ceci est utilisé pour la traversée et la résolution d’énigmes.

Le monde du jeu est divisé en quatre régions, représentant les différentes saisons. Au sein de chacun, vous explorerez des lieux sur mesure avec leurs propres habitants à rencontrer et des secrets à découvrir. D’après les petits extraits de combat présentés, il semble que nous manipulerons les environnements et les différents objets à l’intérieur en plus des claquements habituels.

C’est aussi une histoire de découverte de soi pour l’héroïne Aryelle, qui part très jeune dans cette aventure en assumant des responsabilités traditionnellement dévolues aux hommes. Ary and the Secret of Seasons sortira cet été sur Steam, PS4, Xbox One et Switch.

Jeux auxquels vous pouvez jouer ce week-end

Descendants

Descenders, le jeu de sports extrêmes où vous descendez en vélo et essayez de ne pas vous tuer, a reçu une grosse mise à jour cette semaine.

Au cours du développement, le développeur de Descenders Ragesquid s’est entièrement appuyé sur des pistes générées par des procédures pour remplir le monde du jeu. Après avoir ajouté la prise en charge des mods l’année dernière, le développeur a réalisé qu’il y avait une demande pour des parcs artisanaux sur mesure. L’équipe a donc ajouté une nouvelle section dédiée à présenter le meilleur travail de la communauté.

Ragesquid a également créé ses propres parcs, disponibles dans le cadre de la même section. Descenders est un peu un jeu de niche, mais c’est l’un des bons jeux de vélo de descente de la plupart des comptes.

Pour célébrer le nouveau contenu, Descenders est libre de jouer tout le week-end sur Steam, où vous pouvez également l’obtenir pour un joli 40% de réduction, en baissant le prix à 15 $.

Voyez jusqu’où vous pouvez pousser votre vitesse sur ces collines perfides par vous-même, ou défiez un ami en multijoueur.

Chevaliers de lumière

Nous avons couvert les Chevaliers de Lumière plusieurs fois dans le passé. Ce RPG d’action de fabrication égyptienne est inspiré de The Witcher et de Mount and Blade. Le développeur est enfin prêt pour le monde à jouer au jeu, qui est en développement depuis trois ans. Le prologue de Knights of Light sortira en accès anticipé sur Steam demain 29 février.

L’histoire du jeu se déroule au 7e siècle en Irak lors des conquêtes musulmanes dans la région et du conflit avec l’empire sassanide au pouvoir. Le jeu principal se concentrera sur la bataille d’al-Qadisiyyah, mais le Prologue est plutôt dédié aux événements qui ont mené à l’escarmouche.

Le jeu dans Knights of Light suit les inspirations de l’équipe, l’action passant du combat à distance à la troisième personne au combat à distance à une couche de stratégie où vous pouvez commander et diriger des troupes. Il y a deux personnages jouables qui ont chacun accès à des compétences uniques.

Le développeur Rumbling Games estime qu’il faudra environ deux ans en accès anticipé avec plus de missions, de lieux et de cinématiques à venir.

La scène du développement de jeux professionnels en Égypte est incroyablement jeune et n’a pas beaucoup d’expérience, donc cela ressemble à un à regarder. Accédez à la page Steam de Knights of Light pour en savoir plus.

Edgar: Bokbok à Boulzac

Edgar: Bokbok à Boulzac est sorti mercredi sur PC, PS4 et Switch. Bokbok à Boulzac est un jeu d’aventure comique mettant en scène un fermier et sa poule. Le premier jeu de La Poule Noire a un look fantaisiste et un cadre inspiré de la campagne française.

Bien que le héros soit un fermier amateur, nous ne ferons pas beaucoup d’agriculture à Bokbok à Boulzac. Au lieu de cela, l’histoire tourne autour de la découverte de secrets que les habitants de Boulzac préféreraient ne pas chercher.

Les bandes-annonces n’en donnent pas trop car c’est un jeu court. La Poule Noire dit que cela vous prendra environ deux à cinq heures pour terminer. Si vous cherchez quelque chose d’un peu décalé, consultez Edgar: Bokbok sur la page Steam de Boulzac. Il est maintenant disponible pour 19 $.

Comanche

Je serai le premier à admettre qu’un jeu multijoueur n’était pas exactement ce à quoi je pensais quand THQ Nordic a dit qu’il ramènerait la série Comanche classique. Mais je sais aussi mieux que de juger un projet aussi lourd en gameplay avec quelques secondes de séquences.

Tout le week-end, le développeur Nukklear offre à tout le monde une chance de voir si le nouveau Comanche est digne de ce nom. Le tireur d’hélicoptère héberge une version bêta ouverte qui est maintenant disponible jusqu’à lundi.

La version bêta multijoueur comprend un mode d’entraînement, une action multijoueur 4v4. À tout le moins, cela devrait nous donner une bonne idée de la mécanique qui sous-tend le tout.

Parallèlement à la version bêta, Nukklear a également annoncé que Comanche ne serait pas réellement un jeu multijoueur uniquement, avec des plans pour se lancer dans Early Access avec du contenu solo qui se développerait au fil du temps.

Vous pouvez vous impliquer en téléchargeant la version bêta sur Steam.