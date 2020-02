Parfois, battre la quête est sa propre récompense (parce que la récompense craint)

Destiny 2Image: Bungie

Cette semaine sur Kotaku Splitscreen, Kirk Hamilton et moi-même avons fait appel à l’écrivain de Kotaku Ethan Gach pour parler de l’état de Destiny 2. Les joueurs se sont sentis déçus par la récompense pour la résolution du puzzle des couloirs du temps, mais bon, les MMO sont toujours plus sur le voyage que les récompenses, non? Ce serait quand même bien si les récompenses étaient bonnes.

Tout d’abord, Kirk et moi parlons de ce que nous jouons, avec Kirk qui continue à traverser A Plague Tale: Innocence et moi qui démarrons Kentucky Route Zero pour la première fois. Après une pause (22:54), nous invitons Ethan à parler de Destiny 2 et à lire des courriels d’auditeurs sur des réalisations de jeu durement gagnées. Ensuite, nous terminons avec une discussion hors sujet (1:05:16) sur cette scène de combat dans l’émission The Witcher Netflix, Lost In Space, Joker et Uncut Gems.

Obtenez le MP3 ici, ou lisez un extrait ci-dessous.

Église: Vous avez été sur le rythme de Destiny pour Kotaku pendant un certain temps, et je suis juste curieux: comment se passe le jeu?

Ethan: Ce ne serait pas le Destin sans qu’il soit toujours au bord de l’effondrement, et tout à ce sujet à la fois terrible mais aussi incroyable. Je sais que vous avez parlé un peu la semaine dernière du grand puzzle récent des couloirs du temps. Ce fut ce grand moment où tout le monde était super excité et s’amusait et se connectait, pas même nécessairement dans le jeu, mais juste les streams ou les discordes préférés des gens, pour voir où en étaient les choses et quelles nouvelles choses avaient été découvertes. Et puis il a atterri avec un bruit sourd avec cette récompense que personne n’était vraiment intéressé, et maintenant depuis des semaines, les gens se disent: «C’est la fin de la fin.» C’est devenu super désastreux. Et c’est juste bizarre. Les gens étaient sur le nuage neuf vers le début du mois.

Tout le monde a l’impression qu’il y a cette peur de passer à côté. FOMO. Que le jeu soit passé de «faites-le à votre rythme, les choses seront là quand vous voudrez les atteindre», pour avoir maintenant l’impression que vous devez le broyer quelques heures par jour. Pour moi, honnêtement, Destiny a toujours ressenti cela, car si vous vouliez vraiment maximiser vos progrès, il y a des choses sur les minuteries quotidiennes et hebdomadaires. Vous ne pouvez donc pas tout broyer à la fin d’une saison. Mais maintenant, il y a beaucoup plus de choses que les joueurs ont l’habitude d’être habitués à être ambiants dans le jeu, à être maintenant enfermés derrière une saison de 10 à 12 semaines. Donc, si vous manquez cette saison, vous ne pouvez pas revenir en arrière et obtenir ce genre de choses.

Maddy: À droite, style MMO plus traditionnel.

Église: Semble de cette façon.

Ethan: Je suppose. Il concorde également avec certaines plaintes que les gens ont eues à propos de l’Eververse et de la monétisation du jeu, ce qui, encore une fois, je suis sûr que les gens de World of Warcraft se moqueraient depuis longtemps, car ils sont comme: «Allez, j’ai payé des abonnements et payer 20 $ pour les montures depuis toujours. “

C’est étrange. La deuxième saison du nouveau modèle, ils ont tout fait avec Fortnite. Vous avez un laissez-passer de combat, donc peu importe ce que vous faites dans le jeu, vous montez lentement le niveau. En dehors du moment où ils introduisent un nouveau raid ou une nouvelle activité Pinnacle, vos principales récompenses pour la saison proviennent vraiment de la passe de bataille. C’est un joli rote: obtenez vos primes, montez de niveau, récupérez les trucs. Il n’y a pas beaucoup de travail pour faire un Nightfall, ou pour faire un raid, ou faire une version de difficulté plus élevée du raid. À cet égard, je pense que les gens sont épuisés, se sentant comme s’ils faisaient tous les jours la même chose de type “tirer sur 25 ennemis avec un fusil Scout”.

Église: Ce qui est un sentiment compréhensible … Après la résolution du problème des couloirs du temps, avec une arme à feu [as the reward], ce qui a été décevant, c’est aussi que l’arme avait été annoncée. C’était une chose que les gens savaient exister, et ce n’était pas une énorme surprise cool. C’était juste comme, “Oh, d’accord.” Ce n’est pas “Gjallarhorn est de retour dans le jeu!” Ce que je comprends être décevant. Alors quelqu’un a dit: «Oh, c’est juste Destiny classique. Un processus super, super amusant pour une récompense vraiment décevante. » [laughs]

Je pense si souvent aux choses incroyables que j’ai surmontées [in Destiny], et neuf fois sur dix, à moins qu’il n’y ait une récompense spécifique liée à eux – comme si le but de tout cela était d’obtenir Black Spindle, ce fusil dont nous avons parlé la semaine dernière – en général, je ne me souviens même pas de ce que j’ai obtenu comme une goutte à la fin du défi. C’était purement le sentiment de le battre. Parce que généralement, la goutte, en particulier dans les premiers jours de Destiny 1, était comme, deux éclats de matériaux d’artisanat et un pistolet à merde dont vous avez vingt. C’est le destin en bref.

Pour bien plus, écoutez l’intégralité de l’épisode. Comme toujours, vous pouvez vous abonner à nous sur les podcasts Apple et Google Play pour obtenir chaque épisode en temps réel. Laissez-nous un avis si vous aimez ce que vous entendez, et contactez-nous à splitscreen@kotaku.com avec toutes les questions, demandes et suggestions.

.