Part II à la télévision

Éditorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Dans l’industrie du jeu vidéo, la télévision reste une plate-forme très importante pour vous promouvoir, et les entreprises dépensent souvent beaucoup en cas de lancement solide. Cette affaire s’est récemment produite avec Sony, dont le mois de sortie de The Last of Us: Part II a dépensé des millions de dollars pour le promouvoir à la télévision.

Selon les informations d’iSpot.tv (via GamesBeat), la société japonaise était celle qui était en tête du classement des sociétés qui ont dépensé le plus en promotions télévisées en juin, car avec près de 15 $ MDD, cela représentait 78,5% de l’argent dépensé par les marques de jeux vidéo pour annoncer leurs produits à la télévision.

Toutes les dépenses de Sony étaient destinées à diffuser 5 publicités supplémentaires 5 plus de 2500 fois. Selon les informations, la publicité qui a reçu le plus gros budget est « The Hunt », qui faisait la promotion de The Last of Us: Part II. On estime que Sony a dépensé 7,9 millions de dollars pour cette publicité, et les chaînes sur lesquelles elle a été diffusée le plus sont ESPN, Adult Swim et TBS.

Dans le cas où vous l’avez manqué: Les ventes de The Last of Us: Part II ont été très élevées dans le monde entier.

Nintendo dépense également des montants élevés pour se promouvoir à la télévision

Dans le cas de Nintendo, on estime que la dépense était de 2,6 MDD $, un peu moins que les 6,3 MDD que la société avait alloués en mai dernier. Au cours du dernier mois, l’entreprise a divisé ses dépenses en 14 annonces. Le public cible de Nintendo est très différent et peut être vu dans sa publicité, car elle a été diffusée plus souvent sur les chaînes pour enfants.

Si vous pensez que Sony a dépensé beaucoup juste pour promouvoir The Last of Us: Part II, nous vous le disons clairement, mais dépenser ces sommes d’argent est courant pour une entreprise lorsqu’elle a une version majeure. En fait, Nintendo a dépensé un montant similaire en mars (14,6 millions de dollars) lorsque Animal Crossing: New Horizons a fait ses débuts. Mais ensuite, les chiffres reviennent à la normale dans les mois où il n’y a pas de versions fortes, comme vous pouvez le voir sur le graphique.

Image: iSpot (via GamesBeat)

Sony et Nintendo sont les entreprises qui font le plus la promotion de leurs jeux à la télévision

Bien que les dépenses de Sony en juin aient été élevées, Nintendo est la société qui a dépensé le plus au cours des 6 premiers mois de 2020, car elle a investi 59,5% de tout l’argent dépensé dans les publicités promotionnelles télévisées, contre 31,2% de Sony.

Il est important de noter qu’une autre exclusivité PlayStation 4, Ghost of Tsushima, fera également ses débuts en juillet, il est donc prévu que la société dépense, bien que moins, plusieurs millions de plus en juillet pour diffuser des publicités pour le jeu.

Que pensez-vous de ces informations? Vous attendiez-vous à ce que le soutien à The Last of Us: Part II à la télévision soit considérable en juin? Dites le nous dans les commentaires.

The Last of Us: Part II est disponible exclusivement pour PlayStation 4. Vous pouvez en savoir plus à ce sujet en visitant son onglet ou en consultant notre revue écrite.

Apparemment, la promotion du jeu porte ses fruits, car quelques jours après la première, Sony a confirmé que le titre avait déjà vendu plus de 4 millions d’unités.

Restez informé avec nous, à LEVEL UP.

La source