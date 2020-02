Participez! Barcel et LEVEL UP ont des prix incroyables

Tout le monde gagne, personne ne perd avec Barcel

Nous savons que vous aimez jouer, mais s’il y a quelque chose que vous aimez plus que cela, c’est la victoire. Pour cette raison, nous nous réunissons avec nos amis de Barcel pour préparer quelques dynamiques. En eux, vous pouvez participer pour gagner des prix attrayants liés aux jeux vidéo et, ce faisant, profiter d’une bonne collation qui ne se passe jamais mal lors de longues sessions de jeu.

Sonne bien, non? C’est pourquoi nous sommes sûrs que vous serez intéressé à participer. Heureusement, cela est très simple, mais vous devez d’abord répondre à 2 conditions simples. Le premier est de vivre au sein de la République mexicaine. La seconde est de suivre Barcel et LEVEL UP sur les réseaux sociaux, tu ne le fais pas encore? Nous vous laissons les liens pour vous faciliter la vie

Avec cela prêt, nous pouvons parler davantage de la promotion qui vous intéresse. La première chose que vous devez savoir est que nous aurons 2 types de prix. Les premiers sont ceux de niveau GOLD et vous pouvez les obtenir du lundi au jeudi en participant, à partir du 6 février, à la Challenge Photo qui apparaîtra sur nos réseaux sociaux. Cela est très simple:

Prenez une photo montrant la collation Barcel demandant le Défi photo du jour

Téléchargez-le en tant que commentaire dans le post Photo Challenge

Envoyez un e-mail à social@levelup.com avec des captures d’écran montrant que vous avez échangé 2 codes promotionnels Tout le monde gagne, personne ne perd de Barcel, ainsi que la photo du Challenge Photo.

La participation ouvre à 10h00 et se termine à 20h00. Le gagnant sera choisi au hasard parmi les participants.

Nous arrivons maintenant à la dynamique de remporter l’un de nos attrayants prix PLATINUM. La mécanique est très similaire à la précédente, mais il y a quelques étapes supplémentaires

Voir la prochaine édition du LEVEL UP Show et être au courant de nos réseaux sociaux

Prenez une photo montrant la collation Barcel demandant le défi Photo

Téléchargez-le en commentaire dans la publication du Challenge Photo de la collection PLATINUM

Envoyez un e-mail à social@levelup.com avec des captures d’écran montrant que vous avez échangé 5 codes promotionnels Tout le monde gagne, personne ne perd de Barcel, ainsi que la photo du Challenge Photo.

La dynamique du prix PLATINUM sera en vigueur toute la semaine et jeudi le gagnant sera choisi au hasard. Ce sera vendredi au LEVEL UP Show où nous annoncerons qui a été l’heureux gagnant et dans la foulée, nous dévoilerons le prochain prix PLATINUM.

Voici à quoi ressemble un code Barcel échangé

Maintenant, il ne reste qu’une chose à répondre, à partir de quand pouvez-vous commencer à participer et à gagner? Heureusement, vous n’aurez pas à attendre longtemps car, comme nous l’avons mentionné précédemment, la promotion de LEVEL UP et Barcel commence le 6 février et se terminera le 29 de ce mois. Bonne chance à tous!

