Pas d’anime s’il vous plaît, nous sommes des occidentaux – Quand l’anime était tabou dans les jeux occidentaux – Fonctionnalité

L’animation japonaise – ou «anime» comme beaucoup l’appellent – est une affaire énorme de nos jours. Bien qu’il soit naturellement le plus populaire dans son pays, nous avons vu de nombreuses propriétés animées traverser l’ouest et trouver le genre de succès généralement réservé aux dessins animés et aux franchises médiatiques. Des séries telles que L’attaque des Titans, Dragon Ball, Fou furieux, Eau de Javel, Naruto, Une pièce, et Fullmetal Alchemist sont tous devenus de véritables succès mondiaux, attirant des millions de fans hors des côtes japonaises.

Que l’animation japonaise ait un respect international est quelque chose qui mérite d’être célébré; contrairement à l’ouest, où l’animation est toujours considérée comme quelque peu enfantine, les Japonais la traitent comme une forme d’art légitime et bon nombre des films à succès les plus commercialement connus du pays sont – comme diraient certains occidentaux méchants – des dessins animés.

Il convient de rappeler qu’il y a eu une période où tout ce qui semblait même à distance japonais était considéré comme un risque commercial

L’augmentation de la popularité de l’anime en Occident a eu un effet secondaire très bienvenu pour les joueurs; nous avons maintenant la chance d’avoir plus de jeux d’anime en Occident que jamais, et des titres tels que Dragon Ball FighterZ, La justice de mon héros et Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm Trilogy sont des ajouts solides à la bibliothèque croissante de Switch – et cela sans parler des innombrables séries de style anime, telles que Steins; Gate, Zero Escape et bien d’autres – qui ont trouvé une base de fans réceptive dans l’ouest au cours des dernières années.

Cependant, bien que l’influence et la portée de l’anime se soient massivement développées ces derniers temps, il convient de rappeler qu’il y a eu une période où tout ce qui semblait même à distance japonais était considéré comme un risque commercial. Certains éditeurs feraient de leur mieux pour limiter l’influence japonaise de l’emballage de leurs jeux avec de toutes nouvelles illustrations de fabrication occidentale, d’autres iraient encore plus loin et changeraient complètement les actifs du jeu, supprimant totalement toute trace de l’anime sur lequel le jeu était à l’origine basé.

Bien sûr, ce n’était pas toujours une question de goûts occidentaux – souvent, les éditeurs supprimaient les licences japonaises simplement parce qu’ils n’étaient pas bien connus en Occident, et évitaient ainsi de payer des frais au propriétaire de la propriété intellectuelle – mais il y avait un tendance bien définie à l’époque pour masquer les origines orientales de nombreux titres.

Faites un voyage dans le passé en examinant certains des exemples les plus remarquables d’une époque où l’anime était aussi bon qu’interdit.

Dragon Ball / Dragon Power (NES)

1988 est l’un des premiers exemples d’une licence d’anime totalement arrachée à un jeu vidéo. Dragon Power sur le NES, qui est basé sur la version Famicom 1986 Dragon Ball: Shenron no Nazo. Le héros Goku a été modifié pour ressembler davantage à votre mec kung-fu typique des années 80, tandis que les légendaires Dragon Balls deviennent des boules de cristal moins excitantes. Il y a aussi une censure infâme en cours; dans l’original japonais, Maître Roshi se fait saigner du nez quand il regarde la culotte de Bulma, mais dans la version américaine, il a un penchant pour les sandwichs de Bulma. Parce que Dragon Ball était déjà populaire en France, cette région a obtenu une version appropriée du jeu en 1990, intitulée Dragon Ball: Le Secret du Dragon.

Poing de l’étoile polaire / Dernière bataille / Ceinture noire

Poing de l’étoile du Nord – ou Hokuto no Ken, comme on l’appelle au Japon – est l’un des véritables classiques du manga et de l’anime japonais, s’étant imposé dans les années 80. Nous avons vu des jeux vidéo basés sur la série depuis lors, Sega étant l’un des principaux licenciés responsables. Il a produit un jeu Fist of the North Star pour la console Mark III en 1986, puis l’a porté à l’ouest sous le nom de Black Belt, supprimant la plupart des références à la série originale. Il suivrait cela avec 1989 Hokuto no Ken: Shin Seikimatsu Kyūseishu Densetsu sur le Mega Drive, qui a fait son chemin vers l’ouest comme Dernière bataille. Encore une fois, les personnages ont été principalement redessinés pour cacher le lien avec la franchise post-apocalyptique de Yoshiyuki “Buronson” Okamura, et le sang a été considérablement atténué (pas de têtes explosives pour nous occidentaux). Curieusement, Last Battle a ensuite été récupéré pour la conversion en ordinateurs personnels par la société britannique Elite.

Il convient de noter que même si Sega a changé ses jeux Fist of the North Star pour convenir à un public occidental, nous avons vu des jeux traverser le Japon avec la licence intacte sur NES et Game Boy – vraisemblablement pour encaisser la sortie dans l’ouest de 1991 de le film 1986 Poing de l’étoile du Nord par Streamline Pictures.

Match de football de la Coupe Tecmo / Captain Tsubasa (NES)

Un match de football avec des éléments RPG allait toujours être difficile à vendre à l’époque NES, il n’est donc pas surprenant que Tecmo ait décidé de Capitaine Tsubasa licence pour la sortie occidentale de son aventure footy populaire. La version japonaise a pris des éléments de la célèbre série de mangas et d’animes de Yōichi Takahashi, créant un jeu qui s’est éloigné de l’action rapide de la plupart des simulations de football et s’est plutôt appuyé sur une vue plus cinématographique, tour par tour, de l’action. La version occidentale a conservé cette structure mais a supprimé tous les personnages du capitaine Tsubasa et les a remplacés par des footballeurs génériques (le personnage principal, Tsubasa, devient un sosie de Superman aux cheveux blonds appelé Robin Field, par exemple).

Burai Fighter (NES / Game Boy)

Comme beaucoup de jeux japonais, Burai Fighter a un énorme, Gundam-mech style sur sa couverture avant – un moyen infaillible d’intéresser les enfants japonais au jeu qu’il contient, en particulier en l’absence d’une licence d’anime officielle. Cependant, lorsque le jeu est sorti dans l’ouest, le robot a été supplanté par un mec générique de l’espace qui ressemble à quelque chose de Buck Rogers. Huer.

Power Blade / Power Blazer (NES)

Ce jeu de plateforme d’action NES fabriqué par Taito est un parfait exemple de la façon dont les éditeurs japonais ont remodelé leurs jeux pour la consommation occidentale. Dans l’original japonais – nommé Power Blazer – le personnage principal est un mignon, Mega Man-style cyborg, alors que l’édition occidentale présente un sosie de Schwarzenegger portant des muscles et portant des lunettes de soleil (si proche était la ressemblance que l’artiste Mike Winterbauer prétend avoir reçu des lettres de menaces de la part des “avocats d’une certaine star de cinéma” jusqu’à ce qu’il souligne qu’il avait utilisé son propre visage comme référence pour l’image). Les étapes du jeu ont également été modifiées et les commandes ont été améliorées. Power Blade arbore un style visuel à l’emporte-pièce qui vise clairement à plaire aux jeunes fans de films d’action hollywoodiens des années 80, il joue au moins mieux que son homologue japonais. De façon intéressante, Power Blade 2 est sorti au Japon sous le titre Captain Saver et partagé le même style visuel que la version occidentale, avec le protagoniste de style Arnie.

Zelda: Link’s Awakening (Game Boy)

C’est sans doute une inclusion controversée, mais il convient de le mentionner – Nintendo a été assez agressif pour supprimer tous les éléments “ anime ” des couvertures de ses titres Zelda. Dès le début, les illustrations de type dessin animé vues sur les versions japonaises de The Legend of Zelda, Zelda II: Adventures of Link et The Legend of Zelda: A Link to the Past ont toutes été remplacées par des couvertures de base qui ne comportaient aucune des illustrations de personnages (bien que, pour être juste envers Nintendo, il utiliserait des illustrations de type dessin animé dans les manuels d’instructions et le matériel promotionnel). Le changement le plus notable a peut-être été celui de Link’s Awakening, qui présentait une couverture inspirée de l’anime glorieusement colorée pour sa sortie japonaise – une couverture qui a été abandonnée à l’ouest en faveur du logo de la marque Zelda, avec épée et bouclier. Nous imaginons que beaucoup d’entre vous lisant ceci auront un lien nostalgique fort avec les illustrations de la couverture occidentale – nous ne vous en voulons pas – mais avouons-le, la couverture japonaise est supérieure.

Street Fighter II: Le guerrier mondial (SNES)

Bien que ce ne soit pas un cas aussi clair que certains des autres sur cette liste, il est indéniable que Capcom – comme tant d’éditeurs dans les années 80 et 90 – a pris des mesures pour atténuer l’aspect “japonais” de leur jeu. couvertures. Alors que la version japonaise de Street Fighter II a présenté une magnifique œuvre d’art de l’illustrateur légendaire Akira «Akiman» Yasuda – l’homme de prédilection de Capcom pour l’art de la boîte à l’époque – l’édition nord-américaine a été ornée d’une toute nouvelle image gracieuseté de Mick McGinty qui était beaucoup plus «occidental» dans le style. Ce n’est pas une mauvaise image en tant que telle; il est juste étrange que Capcom ait décidé que l’illustration originale ne convenait pas aux joueurs en dehors du Japon – mais comme cette fonctionnalité le montre, espérons-le, elle n’était pas la seule à avoir cette vue.

Capcom était assez prolifique quand il s’agissait de changer l’illustration de la boîte pour ses jeux, pensez-y. le Mega Man la série sur la NES a été assaillie d’œuvres occidentales vraiment terribles et de titres comme Super Ghouls ‘n Ghosts, Combat final (1, 2 et 3) et Crête du démon tous ont vu leur œuvre de style japonais remplacée par des compositions inférieures. Tut tut.

Dirty Racing / Race Days (Game Boy)

Avec un titre comme «Dirty Racing» vous avez peut-être une mauvaise idée du festival de vitesse Game Boy de Jaleco, mais bien qu’il comporte un grand volume de filles de piste anime en bikini, la partie “ sale ” du nom vient du fait que, contrairement à la réalité, les courses mondiales, ça devient assez difficile sur la piste. Dirty Racing n’a jamais été publié seul dans l’ouest, mais la société britannique Gremlin le regrouperait avec l’exclusivité nord-américaine Jeep Jamboree: aventure hors route en 1994 pour créer Jours de course – Complet avec une nouvelle couverture qui enterre le style anime de Dirty Racing aussi profondément que possible.

Ranma ½: ​​Chōnai Gekitōhen / Street Combat (SNES)

Ranma ½ est une autre série de mangas japonais classique qui, au début des années 90, a acquis une renommée considérable dans son pays d’origine, ainsi que plusieurs adaptations de jeux vidéo. Le premier est arrivé sur la Super Famicom sous le titre Ranma ½: Chōnai Gekitōhen. Combattant individuel dans le même style que Street Fighter II, il a rapidement été rebaptisé Combat de rue par Irem, supprimant les caractères et les paramètres de Ranma ½ et les supplantant avec des remplacements assez atroces et génériques. Ironiquement, l’une de ses suites – Ranma ½: ​​Hard Battle – se rendrait à l’ouest intact, bien que l’illustration de la boîte ait été légèrement occidentalisée pour supprimer le bord “ anime ”.

Rolan’s Curse II / Velious II Fukushuu no Jashin (Game Boy)

Curieusement, lorsque Sammy a sorti son aventure d’action à la Zelda Velious Roland no Majuu dans l’ouest en 1991 sous le titre La malédiction de Rolan, il a décidé d’utiliser l’illustration japonaise originale – une décision qu’il regrettait vraisemblablement, car la suite de 1992 a reçu une toute nouvelle œuvre de couverture occidentale qui ne présente aucun des personnages mignons contenus. La honte.

Power Moves / Power Athlete (SNES)

Celui-ci est un peu un appel rapproché, car vous pourriez faire valoir que la couverture japonaise originale de Athlète de puissance n’est pas particulièrement “ japonais ” pour commencer – en fait, il semble très occidental dans la conception, malgré les personnages de style anime contenus dans le jeu lui-même – mais cela n’a pas empêché l’éditeur Kaneko de le regrouper et d’utiliser plutôt l’un des les couvertures les plus offensivement amateurs que nous ayons jamais vues. Une ou les pires couvertures SNES de tous les temps? Très probablement.

Escadron Area 88 / U.N. (SNES)

Le manga fondateur de Kaoru Shintani (et plus tard l’anime) Zone 88 est un fourrage parfait pour l’adaptation de jeux vidéo, avec des charges d’avions de chasse militaires du monde réel et beaucoup d’intrigues. Capcom a dûment intensifié sa sortie avec une version arcade de 1989 qui a été publiée dans l’ouest sous le titre Escadron U.N. – bien que les portraits de personnages soient restés intacts. Le jeu a été porté sur la SNES en 1991 et est sans doute l’un des meilleurs tireurs de la console, mais c’est vraiment dommage que la licence n’ait pas fait le voyage aussi; la couverture de la version japonaise de Super Famicom est carrément magnifique.

Combats d’assaut Valken / Cybernator (SNES)

La suite du jeu Mega Drive Combinaison d’assaut Leynos (publié à l’ouest comme Terre cible), Combats d’assaut Valken était l’un des premiers jeux vidéo qui ressemblait vraiment à un film d’animation japonais – bien qu’il n’ait aucun lien avec un manga ou un anime. Béni avec des dessins de personnages par Satoshi “Langrisser” Urushihara et une superbe image de couverture par Masami Ohnishi – sans parler des visuels incroyables dans le jeu et du gameplay serré et gratifiant – il a gagné des critiques élogieuses au lancement et a été rapidement repris par Konami sous le titre Cybernator (bien que le jeu lui-même ait été développé par NCS et publié par Masaya au Japon). Konami a atténué les influences de l’anime, commandant une nouvelle pièce de couverture de style occidental et supprimant les portraits d’anime qui apparaissent pendant les séquences de dialogue du jeu. Il a également supprimé une séquence à la fin où le président de la nation ennemie, se rendant compte qu’il a perdu la guerre, se suicide. La campagne promotionnelle du jeu dans l’ouest a également vérifié le nom de Robocop et The Terminator, essayant étrangement de décrire le robot piloté par l’homme comme un androïde autonome.

Chapeau magique aucun Buttobi Tābo! Daibōken / Decap Attack (Mega Drive / Genesis)

Chapeau magique était une série télévisée de courte durée du Studio Pierrot, diffusée entre 1989 et 1990, et est peut-être mieux connue aujourd’hui pour l’excellent jeu Mega Drive qu’elle a produit. C’est sans doute l’un des meilleurs jeux de plateforme sur la console et est une semi-suite au tout aussi brillant Psyhco Fox sur le système maître. Heureusement, il a fait son chemin vers l’ouest, mais sans tous les signes extérieurs d’anime. Au lieu de cela, le jeu a reçu un thème macabre, rempli de zombies et de squelettes, et retitré Decap Attack. Ce n’est pas un mauvais jeu par un effort d’imagination, mais en perdant les visuels brillants et colorés de l’original japonais, cela semble certainement moins attrayant.

Phalange (SNES)

Comme Power Athlete, nous avons été un peu effrontés ici, comme la couverture du jeu de tir Super Famicom de Kemco Phalange: The Enforce Fighter A-144 n’est pas un “ anime ” en tant que tel, mais il comprend un vaisseau spatial très japonais qui ne semblerait pas à sa place dans une série de dessins animés japonais des années 80 avec d’énormes mechs piétinants et des forteresses de bataille flottantes. Il n’a jamais atteint la couverture occidentale, qui présentait plutôt un vieil homme jouant du banjo. Pour l’histoire complète des raisons de ce changement, consultez ceci.

Vous souvenez-vous de titres japonais atténués pour leur sortie en western? Faites-nous savoir avec un commentaire.

