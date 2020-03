“Pas de russe” ne sera pas censuré dans Modern Warfare 2 Remastered

Par Sebastian Quiroz

0 COMMENTAIRES

30/03/2020 14h46

On se souvient de Call of Duty: Modern Warfare 2 pour une mission en particulier. La fameuse section «Pas de russe» a lancé un grand débat sur la représentation de la violence dans les jeux vidéo en 2009. Demain, soi-disant, une remasterisation de ce titre viendra entre nos mains et beaucoup se sont demandé si ce niveau était inclus. dans cette nouvelle version du jeu. À la surprise et à la joie de beaucoup, “No Russian” fait lui-même partie de CoD: Modern Warfare 2 Remastered.

Call of Duty Modern Warfare 2 a un niveau appelé “No Russian”, où les joueurs prennent le contrôle de Joseph Allen, qui est un agent secret de la CIA et est impliqué dans une fusillade de masse à l’aéroport de Moscou. Lorsque le joueur sort de l’ascenseur avec d’autres terroristes armés, l’objectif est essentiellement de tirer sur tous les civils jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de survivants alors que les terroristes avancent à travers l’aéroport.

Au cas où vous vous demanderiez…. Aucun Russe n’est toujours dans Modern Warfare 2 Campaign Remastered, et cela n’a pas changé.

(Les utilisateurs en Allemagne sur PS4 y jouent déjà; crédit: @Racerize) pic.twitter.com/xGYICie2qQ

– Call of Duty News (@charlieINTEL) 30 mars 2020

Après le lancement de la bande-annonce, des détails ont été divulgués qui ont confirmé que «No Russian» reviendra dans la campagne remasterisée, qui a amené beaucoup à discuter de l’impact du niveau et à re-débattre d’anciennes questions si c’est un moment acceptable dans le jeu.

oh mec, je ne peux pas attendre que la mission non russe soit remasterisée et provoque à nouveau une énorme merde médiatique https://t.co/inoDMzuCsB

– Espion ~? @ rip and tear (@ sam1tron) 30 mars 2020

J’espère que Dieu Activision n’a pas puss out et supprimé ‘No Russian’ du remaster. Ce n’était pas dans la bande-annonce, donc je ne peux pas le dire.

J’espère qu’ils font comme ils l’ont fait avec la version originale et ont juste un avertissement et une option à ignorer. Veuillez ne pas supprimer! # ModernWarfare2Remastered pic.twitter.com/dnZ422ZV18

– Ryumoau (@Ryumoau_Juno) 30 mars 2020

Il n’y a aucun moyen qu’aucun Russe n’entre dans ce jeu en 2020. Je serais choqué s’il le faisait https://t.co/D53j7ImTDK

– Chris (@LateKnights_) 30 mars 2020

Pour sa part, Activision n’a pas publié de déclaration sur la date de sortie de Modern Warfare 2 Remastered.. Bien que les fuites suggèrent que ce titre sera disponible demain, ce n’est qu’une question de temps pour connaître la vérité.

Via: Call of Duty News

Elder Scrolls Online pourrait venir sur Xbox Series X et PS5



Après 19 ans, le magazine officiel Xbox cessera d’exister

Sebastian Quiroz

23 ans. Editeur à Atomix.vg. Consommateur de la culture pop.

.