Pass Rainbow Six Siege Year 5 maintenant disponible

Par Stephany Nunneley,

Mardi 18 février 2020 17:54 GMT

Les joueurs de Rainbow Six Siege peuvent désormais acheter le pass Year 5.

L’année 5, comme indiqué précédemment, apporte six nouveaux opérateurs au jeu, en commençant par le dernier à ajouter à Rainbow Six Siege, Oryx et Iana.

Le Pass Année 5 vous donne un accès anticipé de sept jours à de nouveaux opérateurs, vous coûtera 24,99 $ et comprend les avantages VIP supplémentaires suivants:

Six coiffures et uniformes et un charme hexagone

Un skin d’arme signature R6 Aurous Albâtre

Un ensemble d’octets Jager

Boost de renommée de 5%

10% de réduction sur la boutique en jeu

Alpha Pack Boost (+ 0,3%)

De plus, le pass de l’année 5 comprendra une progression de la bataille de 30% plus rapide et une remise de 30% sur la piste de combat premium passée.

Il est à noter que les avantages VIP prendront fin le 31 janvier 2021 et la remise de 10% ne s’applique qu’aux achats effectués avec des crédits Renown ou R6.

Abonnez-vous à la newsletter VG247

Recevez tous les meilleurs morceaux de VG247 dans votre boîte de réception tous les vendredis!

Parfois, nous incluons des liens vers des magasins de détail en ligne. Si vous cliquez dessus et effectuez un achat, nous pouvons recevoir une petite commission. Pour plus d’informations, allez ici.