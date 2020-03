Passé, présent et futur de PlayStation Now

Par: José Celorio (@iamjosecelorio)

Il est passé en juin 2012 et Sony a annoncé l’acquisition de Gaikai Inc., une société spécialisée dans le streaming de jeux dans le cloud, pour un investissement de 380 millions de dollars. L’idée de Sony Entertainmnent InteractiveElle consistait à adopter une architecture technologique déjà développée qui réduirait les courbes d’apprentissage et, surtout, serait capable de distribuer ses principaux jeux vidéo sur d’autres plateformes telles que les téléviseurs et les ordinateurs personnels.

Début 2014, il a été officiellement annoncé PlayStation Now, service qui au cours de cette année était en phase bêta dans des systèmes tels que PlayStation 4, PlayStation 3, PlayStation Vita et téléviseurs Bravia. Par la suite, en janvier 2015, le service est officiellement entré sur le marché américain en se concentrant uniquement sur PS4 y PC.

Actuellement, l’idée de Sony reste attractif et ambitieux. Cependant, certains facteurs n’ont pas permis d’atteindre le potentiel maximum autour d’une stratégie commerciale adéquate. Les plus pertinents sont présentés ci-dessous:

Prix

Initialement, l’abonnement mensuel était de 20 USD et dans certaines périodes de vente spéciales, vous pouviez obtenir une période d’un an pour 100 USD. Après la croissance de Xbox Game Pass et l’incursion sur le marché de Google Stadia, Une nouvelle réduction de prix a été relevée: 60 USD par an ou 5 USD par mois.

Caractéristiques de la plateforme

La confusion des utilisateurs quant à son fonctionnement persiste Playstation maintenant. Initialement, tous les titres étaient joués dans le cloud et si la connexion Internet échouait, le jeu était interrompu. Aujourd’hui, la plate-forme ne lit pas seulement du contenu instantané PS3 mais il permet de télécharger des jeux installés localement sur la console PS4 et certains PS2, pour vivre une meilleure expérience.

Catalogue de jeux

La librairie de PS maintenant Il est vaste et compte plus de 800 jeux, y compris d’intéressantes exclusivités de première partie. Par exemple, il est possible de trouver des titres comme Contrôle, Shadow of the Tomb Raider et Horizon Zero Dawn, entre autres. Dans le service, nous avons également vu Grand Theft Auto V ou God of War. Malgré les grands ajouts, la période de permanence dans le catalogue est plus courte que dans d’autres plateformes telles que Xbox Game Pass et les jeux propriétaires ne sont pas disponibles au lancement.

Campagne marketing

Pour l’instant Sony, Playstation maintenant Il n’est pas considéré comme un bastion dans votre stratégie marketing. La plateforme référencée est promue de manière complémentaire sur le blog de l’entreprise ou sur ses réseaux sociaux, soulignant qu’il n’y a pas de comptes spécifiques avec le nom du service. Il n’y a pas eu non plus d’intégration de PS maintenant avec PlayStation Plus.

Base d’utilisateurs installés

Fin 2019, Play Station fait savoir à ses actionnaires que son service de streaming avait considérablement augmenté et était sur le point un million d’abonnés. Alors que de plus en plus de consommateurs se tournent vers PS maintenant, c’est un fait que les développeurs s’y intéresseront davantage et nous pourrons voir de nouvelles exclusivités.

Il ne fait aucun doute que Play Station avec PS4 Elle bénéficie d’une position exceptionnelle sur le marché et ses utilisateurs sont fidèles à la marque, c’est pourquoi une grande partie d’entre eux migrera en raison de l’inertie vers PS5. Le défi sera de gagner de nouveaux clients et de retenir ceux qui pourraient être indécis.

Playstation maintenant Il a un grand potentiel étant donné que les efforts pour mener à bien sa mise en œuvre ont commencé il y a huit ans et que les jeux classiques du premier n’ont pas encore été incorporés. Play StationCependant, la stratégie marketing n’a pas eu la poussée commerciale attendue. Il est possible que ce service devienne une référence pour Sony dans les années à venir, car bien que ce ne soit pas leur priorité, la tendance du marché évolue dans ce sens.

