Passes d’extension pour l’épée et le bouclier Pokémon – Tout ce que vous devez savoir, y compris les nouveaux Pokémon – Guide

L’annonce des extensions pour Pokémon Sword and Shield a été annoncée que le contenu DLC de la dernière entrée de Game Freak dans la série Pokémon principale apportera également de nouvelles fonctionnalités au jeu.

Ci-dessous, nous avons collecté toutes les informations concernant les nouvelles fonctionnalités à venir dans les passes d’extension, ainsi que des informations générales.

Quelles sont les nouvelles zones du Pass d’extension pour l’épée et le bouclier Pokémon?

Voici le texte officiel de Nintendo pour chacune des deux nouvelles zones trouvées dans la région de Galar. Tout d’abord, l’île d’Armure:

Dans l’extension Île d’armure, vous vous dirigerez vers l’île d’armure, le stade de votre nouvelle aventure dans la région de Galar. L’île d’Armour est une île géante pleine d’environnements jamais vus à Galar auparavant – vous trouverez des plages balayées par les vagues, des forêts, des tourbières, des grottes et des dunes de sable!, Il y a aussi beaucoup de Pokémon qui font de cette île leur maison, vivre librement au milieu d’un environnement naturel luxuriant., Il y a même un dojo ici spécialisé dans certains styles d’entraînement très particuliers! Vous et votre Pokémon allez suivre un apprentissage sous la direction de ce dojo et vous entraîner dur pour devenir encore plus fort.

Et deuxièmement, The Crown Tundra:

L’extension Crown Tundra se déroule dans le royaume enneigé de The Crown Tundra. Voyez par vous-même le magnifique paysage de ce paysage brillant et argenté! Dans cette région glaciale, avec ses montagnes d’hiver déchiquetées, les gens vivent dans de petites communautés où ils se soutiennent et dépendent les uns des autres., Une certaine personne vous nommera chef de leur équipe d’exploration dans la toundra de la Couronne. Vous serez ensuite chargé d’enquêter sur les étendues de cette terre gelée. Et vous vous souvenez des Pokémon Dens que vous n’avez pu apercevoir que pendant les batailles Max Raid? Eh bien, maintenant vous pourrez explorer leurs profondeurs!

Y a-t-il de nouveaux Pokémon flambant neuf à venir avec les extensions?

Pourquoi oui il y en a. Tout d’abord, rencontrez Kubfu et ses deux formes possibles de son évolution Urshifu:

Kubfu





Catégorie: Pokémon Wushu

Type: Combat

Hauteur: 2 ‘

Poids: 26,5 lb

Capacité: concentration intérieure

Kubfu apparaîtra sur l’île d’Armure. Ce Pokémon est travailleur et s’efforce de former son corps et son esprit. Il utilise chaque défaite comme motivation, s’entraînant avec encore plus de vigueur après une perte afin de devenir plus fort. Il a un organe qui produit de «l’énergie de combat» dans le bas de son abdomen, et avant de se lancer dans la bataille, Kubfu augmentera cette énergie grâce à des techniques de respiration uniques et à une concentration intense. Le Kubfu sauvage vit dans des zones montagneuses éloignées de la région de Galar, mais c’était autrefois une espèce qui avait élu domicile à Galar. Il est noté dans les textes historiques que cette espèce se dirigeait vers des terres inexplorées avec les gens qui se mettaient à faire du commerce ou à explorer. Les archives suggèrent que les Kubfu vivant aujourd’hui dans des montagnes lointaines sont peut-être descendus de Kubfu qui s’est naturalisé dans les contrées lointaines qu’ils ont visitées au cours de leur voyage.

Urshifu



(Style à frappe unique)

Catégorie: Pokémon Wushu

Type: Combat / Sombre

Hauteur: 6’3 ”

Poids: 231,5 lb

Capacité: Poing invisible

(Style de frappe rapide)

Catégorie: Pokémon Wushu

Type: Combat / Eau

Hauteur: 6’3 ”

Poids: 231,5 lb

Capacité: Poing invisible

Kubfu évoluera en Urshifu après avoir suivi une formation suffisante. Il semble qu’Urshifu ait deux formes – un style à frappe unique et un style à frappe rapide – et il semble que chaque forme ait également des types différents. Urshifu sous forme de style de frappe unique favorise les combats sans rien retenir. Lorsqu’ils sont enragés, ils attaqueront sans pitié un adversaire jusqu’à ce qu’il soit complètement vaincu. Un mouvement à une seule frappe Les mouvements d’Urshifu sont souvent directs et impliquent de se précipiter en ligne droite. Il gardera ses distances avec ses adversaires dans un premier temps pour se rapprocher instantanément pour délivrer un coup puissant. Urshifu sous forme de Strike Style rapide maintient un comportement calme, observant leurs adversaires et mesurant leur force tout en esquivant les attaques. Un Urshifu à style de frappe rapide utilisera des mouvements fluides au combat pour parer en douceur les mouvements d’un adversaire, puis submerger l’adversaire avec une rafale de frappes rapides.

Saluez également Calyrex:

Calyrex

Catégorie: Roi Pokémon

Type: Psychique / Herbe

Hauteur: 3’7 ”

Poids: 17 lb

Capacité: Unnerve

Les formateurs rencontreront Calyrex dans The Crown Tundra. Ce Pokémon a gouverné tout Galar dans les temps anciens. Bien qu’il paraisse délicat et léger, chacun de ses mouvements est rempli de grâce et de dignité. Il possède également une intelligence extrêmement élevée et il est censé voir chaque événement passé, présent et futur.

En plus de cela, des versions Gigantamax des trois démarreurs entièrement évolués de Pokémon Sword and Shield (Rillaboom, Cinderace et Inteleon) figureront, ainsi que des formes régionales de Pokémon familiers tels que Galarian Slowpoke que vous pouvez attraper dès maintenant en vous dirigeant vers Wedgehurst Station après avoir téléchargé la mise à jour du 9 janvier 2020.

Y a-t-il des Pokémon ou des personnages exclusifs aux versions dans les extensions?

Il n’y a pas encore de mot sur Pokémon exclusif à la version, bien que le dresseur rival auquel vous serez confronté dépendra de la version du jeu que vous avez. Les joueurs de Pokémon Sword affronteront Klara, un spécialiste de type poison qui s’entraîne au dojo de Pokémon Master Mustard. Les joueurs de Pokémon Shield se heurteront également à Avery, un utilisateur de type Psychic sous la tutelle de Mustard.

Quand les Passes d’extension Pokémon Épée et Bouclier seront-elles lancées?

La partie 1 du pass d’extension de l’épée et du bouclier Pokémon – l’île d’Armure – devrait être publiée d’ici la fin juin 2020. La partie 2 – la toundra de la Couronne – est prévue pour l’automne 2020.

Combien coûtent les passes d’extension pour l’épée et le bouclier Pokémon?

Les deux parties de l’Expansion Pass sont achetées ensemble pour 26,99 £ / 29,99 $ et sont en pré-achat dès maintenant. Vous devrez acheter le bon laissez-passer en fonction de la copie du jeu que vous possédez.

Le pré-achat avant l’arrivée des Pass vous donnera un bonus d’achat anticipé d’un uniforme Pikachu et d’un uniforme Eevee (voir ci-dessous) que vous pourrez équiper tout de suite.

Quelles nouvelles fonctionnalités sont incluses dans les passes d’extension épée et bouclier Pokémon?

Chaque extension apportera différents nouveaux Pokémon, zones, fonctionnalités, objets et mouvements qui n’étaient pas disponibles auparavant dans Pokémon Sword and Shield. Les informations ci-dessous proviennent du site officiel de Pokémon Épée et Bouclier:

Caractéristiques supplémentaires

L’île d’Armure

La couronne de la toundra

De nouveaux domaines

Oui

Oui

Kubfu et Urshifu

Oui

Calyrex

Oui

Formes Gigantamax pour Rillaboom, Cinderace et Inteleon

Oui

Nouvelles formes régionales

Oui

Oui

Pokémon qui n’apparaissait pas dans l’épée Pokémon ou le bouclier Pokémon

Oui

Oui

Nouveaux Pokédex

Oui

Oui

Nouveaux vêtements

Oui

Oui

De nouveaux Pokémon ajoutés aux batailles Max Raid

Oui

Oui

Nouveaux articles

Oui

Nouveaux mouvements de tuteur

Oui

Fonction de combat sparring restreint

Oui

Nouveau mode de jeu coopératif

Oui

Voici un bref aperçu des fonctionnalités:

Les nouvelles extensions comprendront plus de 100 nouveaux vêtements entre eux.

Dans l’île d’Armure, vous pourrez trouver un Exp. Charme utilisé pour améliorer les Pokémon.

De nouveaux mouvements de tuteur figureront dans l’extension The Isle of Armor

Le sparring restreint permettra aux entraîneurs de batailles avec des limitations de type Pokémon et définira les conditions de bataille.

Les Pokémon Explorables Dens dans The Crown Tundra abriteront des Pokémon légendaires des précédents jeux Pokémon.

Les Pokédex de Galar des joueurs seront mis à jour pour refléter les nouveaux ajouts – l’île d’Armure et la Crown Tundra auront également leurs propres Pokédex.

L’île d’armure et la toundra de la Couronne comporteront des Pokémon Dens comme dans la zone sauvage du jeu principal, bien qu’ils contiendront des Pokémon que vous ne trouverez pas dans la zone sauvage. Max Raid Battles sera disponible dans celles émettant un éclat de lumière rouge permettant à une équipe de trois joueurs au maximum de combattre un Pokémon Dynamax.

Y a-t-il des Pokémon de retour des générations précédentes?

Oui! Le Pokémon Direct a confirmé que plus de 200 «anciens» monstres de poche reviendront dans les deux nouvelles régions. Il n’y a pas encore de liste complète des retourneurs, même si vous en avez peut-être aperçu quelques-uns dans la présentation de Pokémon Direct. Nous garderons un œil sur les mises à jour et les ajouterons ici lorsqu’elles seront annoncées.

Dois-je acheter le Pass Expansion pour accéder aux batailles Max Raid dans les nouvelles zones?

Non. Les amis qui n’ont pas le Pass Expansion pourront toujours participer à ces batailles.

Dois-je acheter le Pass Expansion pour accéder aux 200+ Pokémon de retour des générations passées?

Non. À la suite d’une mise à jour gratuite qui sera lancée en même temps que les passes d’extension, le jeu d’épée ou de bouclier Pokémon vanille pourra échanger ces Pokémon avec des joueurs qui ont acheté l’extension. Par conséquent, il sera tout à fait possible de mettre la main sur ces nouveaux Pokémon via le trading.

Les joueurs sans l’extension pourront également faire venir des Pokémon des jeux précédents en utilisant Pokémon Home, le nouveau service lancé en février 2020 (tant que ces Pokémon figurent dans Pokémon Sword and Shield ou ses extensions).

Y aura-t-il une version ‘Ultra’ de Pokémon Sword and Shield?

De la façon dont les concepteurs ont discuté des passes d’extension dans l’annonce, ces extensions remplaceront les versions mises à jour plus traditionnelles que nous avons vues dans les générations précédentes.

Nous mettrons à jour ce guide avec plus d’informations à mesure que nous l’obtiendrons.

