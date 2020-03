Patton Oswalt est un Kaiju dans ce court métrage maladroit

De «Monster Challenge». Capture d’écran: YouTube / Michael Giacchino

Kaiju. Jeux télévisés japonais. Patton Oswalt se fait tabasser. Vraiment, ce court métrage a tout pour plaire.

Réalisé et écrit par Michael Giacchino, le compositeur derrière des films comme Doctor Strange, Rogue One: A Star Wars Story et Spider-Man: Far From Home, “Monster Challenge” met en vedette un malheureux Patton Oswalt pris dans toute la ferveur et l’excitation de un jeu télévisé japonais fou. Le chaos comprend: des tanks, des combinaisons kaiju, des fléchettes tranquillisantes, un capitaine de bateau, Ben Schwartz. Il ne comprend pas: la dignité.

C’est, honnêtement, une tonne de plaisir. Réalisé avec un amour évident pour les jeux télévisés japonais et l’humiliant Patton Oswalt, le film de Giacchino fonctionne également comme une sorte d’hommage ersatz aux films de kaiju, l’arc idiot de Patton reflétant le type de scénarios donnés à, disons, Godzilla dans certains de ses films . Juste beaucoup plus absurde et dans des couleurs modérément plus lumineuses.

Alors que Giacchino est surtout connu comme un compositeur, il a clairement des coupes de réalisateur et un talent pour le casting. J’espère que nous verrons plus de lui, même s’il ne s’agit que de courts métrages comme celui-ci.

