PAX East et d’autres événements PAX se poursuivront en raison des préoccupations liées au coronavirus

Reed Exhibitions, la société qui organise PAX et d’autres événements dans les espaces de jeu et de divertissement (entre autres industries), a publié une déclaration concernant le Coronavirus. Le groupe affirme que tous ses événements devraient continuer “sauf indication contraire”.

Cela comprend PAX East, qui a lieu à partir de la semaine prochaine à Boston, dans le Massachusetts. Le géant du jeu Sony a récemment annoncé qu’il se retirait de la série et annulait la première prise en main publique du monde avec The Last of Us: Part II, en raison de préoccupations liées au virus.

“PAX East 2020 aura lieu comme prévu avec un nettoyage et une désinfection améliorés à travers le salon, y compris le respect des recommandations énoncées dans la politique sur les agents pathogènes émergents de l’EPA des États-Unis concernant le nettoyage des désinfectants efficaces contre le virus COVID-19”, lit un communiqué sur le PAX Site Web de l’Est.

Reed Exhibitions a déclaré dans son communiqué: “Notre état actuel en ce qui concerne le virus COVID-19 reste inchangé: la santé et la sécurité de nos exposants, visiteurs et personnel est notre priorité numéro un.”

Le groupe a déclaré qu’il exhorte ses partenaires et ses visiteurs à suivre les suggestions de l’Organisation mondiale de la santé concernant les pratiques et protocoles liés à la santé et à la sécurité publiques.

Pour les autres événements à venir de PAX East et de Reed Exhibitions, des messages de santé publique seront disponibles avant et pendant le salon. En outre, les événements à venir comprendront la mise en œuvre d’efforts «renforcés» en matière d’hygiène et d’assainissement, tandis que les événements bénéficieront également d’un soutien médical accru.

Bien que les événements de Reed Exhibitions se poursuivent, au moins un événement majeur a décidé d’annuler. La plus grande conférence sur les téléphones portables au monde, MWC à Barcelone, a été annulée alors que de nombreuses entreprises se sont retirées par crainte du Coronavirus.

La Game Developers Conference (GDC) à San Francisco se déroulera comme prévu en mars, même si des mesures accrues seront mises en place pour aider à prévenir la propagation des maladies.

Jusqu’à présent, plus de 1 700 personnes sont mortes du Coronavirus, la plupart en Chine continentale. En ce qui concerne l’industrie du jeu vidéo, l’approvisionnement de Nintendo Switch pourrait être affecté par la fabrication de ruptures d’approvisionnement à partir du virus, et The Outer Worlds on Switch a été retardé. Un événement PUBG à Berlin a également été reporté. GDC débutera le 16 mars.