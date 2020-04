PAX West 2020 sera-t-il annulé en raison d’un coronavirus? Les organisateurs répondent

Au milieu de l’annulation de nombreux événements à venir en raison du coronavirus (COVID-19), il y a beaucoup d’incertitude quant à ceux qui sont éloignés, mais cela aura lieu cette année, car on ne sait pas comment la pandémie se développera. Pour cette raison, certains joueurs s’inquiètent de PAX West 2020, l’un des événements les plus importants aux États-Unis, et aujourd’hui les organisateurs en ont parlé pour répondre à des questions sur une éventuelle annulation.

Par le biais de son site Web, Penny Arcade, organisatrice de l’événement, a abordé le sujet dans un communiqué et a mentionné que, jusqu’à présent, PAX West 2020 est toujours debout, donc les plans pour le mener à bien se poursuivent à la date prévue. pour le week-end du 4 au 7 septembre aux États-Unis.

Il y a encore de l’incertitude autour de PAX West 2020

Il est important de dire que, bien que l’événement soit encore éloigné (environ 135 jours avant la fin), on ne sait pas comment la contingence des coronavirus se développera. En outre, il convient de noter que l’événement se tiendra aux États-Unis, l’un des pays actuellement les plus touchés par la pandémie.

Pour cette raison, Penny Arcade a indiqué qu’elle continuerait de surveiller la situation au cours des mois précédant l’événement et qu’elle respecterait les mesures préventives émises par les agences de santé.

«Notre priorité est toujours leur sécurité, et cela s’étend aux problèmes de santé publique. Au cours de l’année, nous continuerons de surveiller la situation et de travailler avec les responsables de la santé à tous les niveaux du gouvernement, et nous avons l’intention de suivre toutes les actions du CDC et de l’OMS dès leur publication. Cela dit, les mesures déjà prises par notre centre des congrès et le gouvernement local nous laissent optimistes et nous continuerons de travailler avec eux pour nous assurer de prendre les bonnes mesures tout au long de l’été », ont déclaré les organisateurs de l’événement.

Pensez-vous que PAX Wes 2020 aura lieu? Considérez-vous qu’avant le 4 septembre la pandémie sera éradiquée? Dites-le nous dans les commentaires.

