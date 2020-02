Payday 2 a généré plus de 10 millions de dollars de revenus sur Steam

Il semble que les revenus de Paybre 2 de Starbreeze aient atteint 10 millions de dollars début 2020.

Cela va selon le rapport financier de la société pendant trois mois entre octobre et décembre 2019, dans lequel Starbreeze indique qu’à partir du 3 janvier 2020, elle recevra 75% des revenus des ventes de Payday 2, contre 70 qu’elle faisait avant.

Fin 2018, Valve a changé la façon dont fonctionnait le partage des revenus. Alors qu’avant, la firme Steam conservait 30% des liquidités d’une vente, la part de l’entreprise descend désormais à 25% une fois qu’un jeu a fait plus de 10 millions de dollars.

Payday 2 a été initialement publié en août 2013.

Pour toute l’année civile 2019, l’IP Payday était en retard de 109,4 millions de kr (11,2 millions de dollars) sur le chiffre d’affaires net de 280 millions de kr (28,6 millions de dollars) de Starbreeze.

“Nous avons publié de nouveaux documents pour Payday 2 en octobre, qui ont été accueillis avec enthousiasme par notre communauté, ont amené nos joueurs simultanés au plus haut niveau depuis un certain temps et ont généré des ventes élevées au quatrième trimestre”, a déclaré le PDG Mikael Nermark.

“C’est un bon signe qui confirme l’intérêt pour une future version de Payday 3 et jette une base stable pour la poursuite des efforts. Starbreeze publiera des mises à jour supplémentaires pour Payday 2 en 2020. À partir du 3 janvier, les ventes gagneront en dynamisme grâce à l’augmentation dans la part des ventes de Starbreeze via Steam de 70 à 75%. “