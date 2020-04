PC de jeu au-delà des jeux vidéo

Habituellement, lorsque nous devons faire un investissement économique important, nous analysons d’abord nos besoins et quel est le meilleur produit qui les satisfait le mieux. L’un des exemples les plus clairs est celui où nous voulons acheter un téléphone mobile. La chose normale est qu’avant de l’acheter, Réfléchissons bien à l’utilisation que nous allons en faire. et sur cette base, attribuer un budget plus ou moins important.

L’éventail des possibilités qu’offre un téléphone mobile est immense. De l’utiliser tous les matins pour regarder nos séries préférées et animer le voyage en transports en commun pour devenir un outil de travail fondamental, à travers lequel répondre à des e-mails ou même éditer des documents.

Grâce à sa polyvalence, de plus en plus de personnes justifient d’investir davantage lors de l’achat d’un smartphone. S’il y a des années, il semblait fou de dépenser 1 000 euros pour un téléphone mobile haut de gamme, c’est désormais quelque chose que plus de gens acceptent.

Quelque chose de similaire se produit avec les ordinateurs. Sa polyvalence s’est tellement développée ces dernières années que nous ne la considérons plus comme une équipe exclusivement pour le travail ou le jeu.

Les équipes de jeu actuelles se sont transformées pour devenir des machines puissantes capables de suivre les meilleurs ordinateurs du marché. Des aspects tels qu’un bon processeur, une RAM adéquate ou une carte graphique puissante sont la clé de tout ordinateur qui dépasse les quinze cents euros de budget.

L’achat d’un appareil de jeu est loin d’être un caprice ou un achat fait à la suite d’une impulsion. Son utilité en dehors de ce marché est plus que prouvée et la preuve en est OMEN, qui offre la polyvalence et la puissance dans une mesure égale.

Polyvalent à l’intérieur et à l’extérieur

Lorsque les joueurs ont commencé à exiger leur propre équipement pour profiter de leur passe-temps ou, dans de nombreux cas, de leur profession, la seule option était les grandes tours, car les ordinateurs portables étaient courts quand il s’agissait d’incorporer les composants nécessaires pour pouvoir fonctionner avec une niveaux de demande.

Maintenant, la possibilité de choisir le joueur, et l’utilisateur en général, est beaucoup plus large, avec des équipes dans presque toutes les catégories et qu’ils ne sont pas limités à une seule utilisation.

La marque OMEN appartenant à HP, et l’une des plus appréciées du grand public, a vu comment leurs ordinateurs ont cessé d’être uniquement conçus pour rester fixes dans une pièce. Le HP OMEN 15, un ordinateur portable de 15 pouces mais seulement deux kilos et demi, c’est un bon échantillon. Avec un design élégant et fin, il est suffisamment léger pour pouvoir l’emporter partout et emporter la passion des egames partout.

OMEN Command Center est en charge d’adapter l’utilisation d’un ordinateur en fonction de son utilisation

La polyvalence de ces équipes n’est pas seulement dans le matériel. Le logiciel OMEN Command Center est en charge d’adapter l’utilisation d’un ordinateur en fonction de son utilisation. Par exemple, si nous jouons à un jeu qui nécessite beaucoup de performances pendant plusieurs heures, adaptera la vitesse du ventilateur pour refroidir les composants plus rapidement. D’un autre côté, si nous faisons du travail de bureau ou visitons des pages Internet, cela ralentira les révolutions afin que la consommation soit plus efficace et plus durable.

Quels aspects doit avoir une bonne équipe de haut niveau?

Il existe plusieurs caractéristiques qui influencent les performances d’une bonne équipe. Tout d’abord, la famille de processeurs. Intel s’est positionné comme le premier fabricant mondial de processeurs pour ordinateurs portables et de bureau. Dans le cas où le nouveau HP OMEN 15 a différentes configurations de sa puce de neuvième génération qui garantit des performances fluides et sûres lors de l’exécution de n’importe quelle tâche, à la fois lors de la lecture par exemple de CoD ou même si nous devons éditer une vidéo en 4K.

Le deuxième aspect le plus important est le stockage. OMEN 15, comment pourrait-il en être autrement, Il dispose d’un SSD PCI qui aide à la fois au démarrage incroyablement rapide et à la charge des processus compliqués d’un jeu ou d’un programme exigeant. Pour augmenter encore la capacité, il est combiné avec un disque dur HHD avec lequel nous obtiendrons beaucoup d’espace pour stocker tous nos jeux ou données.

Le troisième aspect important est la RAM, responsable de l’augmentation des performances de toute l’équipe, du jeu au multitâche où l’équipe doit être dans des conditions optimales. La configuration de base de l’OMEN 15 Comprend 32 Go de RAM DDR4. Quelque chose à la hauteur de très peu.

L’importance des périphériques

Si, en plus de notre passion pour le jeu, nous devons utiliser notre ordinateur pour des activités plus visuelles, telles que la conception graphique ou le montage vidéo, nous avons non seulement besoin d’un ordinateur puissant, mais également d’une série de périphériques qui améliorent l’expérience.

Dans ces cas, le moniteur est un élément clé. Lorsque nous recherchons l’idéal pour notre situation, nous devrons porter une attention particulière à certaines caractéristiques telles que taux de rafraîchissement ou type de panneau. Si nous jetons un coup d’œil au catalogue de produits OMEN, nous voyons comment le moniteur OMEN 27i a un taux allant jusqu’à 165 Hz, avec un temps de réponse de 1 ms. Cet aspect est essentiel si, par exemple, nous jouons en ligne et que nous avons besoin que la latence soit aussi faible que possible.

La souris est le deuxième élément clé pour tout utilisateur d’ordinateur portable. Les trackpads sont utiles mais si nous utilisons notre équipement par exemple avec une fiche technique complète, nous devons avoir une plus grande précision dans notre souris. En outre, la conception permet de réduire considérablement la fatigue par l’utilisation et même pour éviter les blessures.

La nouvelle souris optique HP Photon OMEN offre une multitude d’options de personnalisation grâce à ses 11 boutons physiques. Grâce à sa technologie sans fil Proactive 2,4 GHz, il a un temps de réponse de seulement 0,2 ms.

Enfin, nous pouvons oublier de charger votre batterie avec le tapis de souris OMEN Outpost, compatible avec la technologie de charge sans fil Qi et qui charge la batterie de la souris en seulement 2,5 heures. Il convient également à tous les types de téléphones qui incluent cette norme.

En résumé: les équipements de jeu ne sont plus considérés comme les “cinglés” de l’informatique et c’est une excellente option si nous voulons une équipe puissante avec les meilleures caractéristiques techniques. En outre, ils sont également parfaits si nous avons besoin d’un ordinateur hors route, qui sert à la fois pour de longues heures de travail et pour de longs jeux. Pourquoi devrions-nous choisir si nous pouvons tout avoir?