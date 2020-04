Peaky Blinders aura son propre jeu vidéo et voici à quoi ressemble son gameplay

Par Rodolfo León

24/04/2020 14h29

Peaky Blinders C’est une de ces séries que tout le monde recommande, mais pour une raison quelconque, nous ne la voyons jamais. Maintenant, vous pouvez profiter de son histoire grâce à un nouveau jeu vidéo appelé Peaky Blinders: Mastermind. Chargé de FuturLab, développeurs de Velocity 2X et Tiny Trax, ce projet débutera en Xbox One, PS4, Nintendo Switch et PC.

Mastermind Il devrait faire ses débuts au milieu de l’année, et dans la bande-annonce ci-dessus, vous pouvez voir son gameplay. Le jeu se déroulera avant les événements de la première saison de la série, vous permettant de suivre les aventures du gang Shelby:

“Suivez Tommy alors qu’il découvre un complot sinistre pour éliminer sa famille, prouvant qu’il a ce qu’il faut pour être le véritable cerveau de Peaky Blinders.”

Vous pouvez contrôler jusqu’à cinq caractères Tommy, Arthur, Polly, John, Ada et Finn, et même contrôler la façon dont le temps passe. Nous aurons un calendrier pour redémarrer, avancer rapidement et rembobiner les événements jusqu’à ce que nous ayons formé notre plan parfait.

