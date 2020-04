Peaky Blinders: Mastermind – Tommy prend le contrôle sur Nintendo Switch

Les gitans les plus célèbres des plateformes de divertissement planifient leur incursion dans l’hybride Nintendo. Tommy et sa famille de voyous viendront sur Nintendo Switch en été avec Peaky Blinders: Mastermind, un titre d’aventure et de puzzle mettant en vedette le groupe de gangsters britanniques le plus titré de ces dernières années grâce aux séries BBC et Netflix: Peaky Blinders. Le jeu se concentre sur la capacité écrasante du chef du groupe, Tommy, à concevoir des stratégies brillantes pour concrétiser les plans de la famille et nous invite à l’aider dans son escalade de pouvoir.

Peaky Blinders: Mastermind – La quête d’un plan parfait

Étant l’une des séries les plus acclamées de ces dernières années, ce n’était qu’une question de temps avant que les Peaky Blinders n’apportent leurs lames du grand écran aux consoles. Bien que ce ne soit pas l’acier caché dans leur casquette qui effraye le plus ce groupe de criminels, mais la capacité brillante et, parfois, terrifiante de leur chef de réaliser ce qu’il entend. Situés après les événements de la première saison de la série, Peaky Blinders: Mastermind fait directement allusion au Compétences en planification et en stratégie de Tommy, et il veut que nous aidions le chef de la famille Shelby dans son ascension au pouvoir, dans les rues d’un Birmingham qui commence à se remettre des effets de la Grande Guerre. Soutenu, bien sûr, par le reste des membres charismatiques et tout aussi dangereux du gang, qui doivent coordonner leurs actions pour atteindre les objectifs de Tommy.

Voici les principales caractéristiques de Peaky Blinders: Mastermind:

Fidèle à la série originale: Nous prendrons le contrôle de Tommy, Arthur, Polly, John, Ada et Finn, qui parcourront les lieux les plus reconnaissables de la série.L’ascension de Tommy: Lorsque l’un des Peaky Blinders est impliqué dans le meurtre d’un vendeur d’opium chinois, Tommy se lance dans une mission pour découvrir la vérité, ce qui le conduira progressivement à devenir le véritable “cerveau” du gang. .Manipulation du temps: Les actions de chacun des personnages sont automatiquement ajoutées à une chronologie que nous pouvons redémarrer, avancer ou reculer rapidement, jusqu’à ce que le plan soit parfaitement ajusté.Stratégie et furtivité: Chaque mission est un puzzle complexe qui doit être résolu sans être détecté et à temps. Nous devrons choisir les personnages et les capacités appropriés et coordonner leurs actions pour que l’exécution du plan soit optimale.

Stratégie, furtivité, la capacité de contrôler les personnages de la série, la capacité de Tommy à créer un plan parfait … Est-ce que Peaky Blinders: Mastermind parviendra à capturer l’essence de cette grande série?

