Peaux fuites pour Deadpool et Golden Banana Man – HITC

Epic Games

Il y a eu des skins divulgués pour Fortnite Chapter 2 Saison 2, y compris Deadpool et un homme de banane doré.

La saison 2 de Fortnite du chapitre 2 est enfin à l’horizon. Il y a eu beaucoup de teasers avant son lancement, mais la deuxième saison approche à grands pas et est presque prête à être jouée. Et, à quelques centimètres seulement de sa sortie, les dataminers ont divulgué un tas de skins, dont Deadpool et un Banana Man doré.

Nous savons depuis le premier teaser que l’or serait un thème flagrant, mais la bande-annonce de la saison 2 d’Epic Games, récemment publiée, semble le confirmer tout en proposant un style qui rappelle beaucoup les films d’espionnage.

La bande-annonce de la saison 2 de Fortnite comprend un camée de Deadpool, mais les peaux qui ont fui montrent que le super-héros Marvel sera jouable ainsi qu’un Banana Man enveloppé d’or.

Fortnite Season 2 fuite de peaux

Un tas de skins ont été divulgués pour Fortnite Saison 2 du chapitre 2 avant son lancement.

Ces skins divulgués pour Fortnite Saison 2 incluent Deadpool, un Banana Man doré, ainsi que des variantes dorées d’autres skins de la saison Battle Royale.

En plus des peaux, il y a également eu des fuites d’armes et d’émotes.

Ces fuites proviennent de la permission des dataminers Hypex et Kleinmike (via Fortnite Insider). Vous pouvez consulter leurs pages Twitter pour trouver toutes leurs fuites.

Presque tous les skins, armes, emotes et autres ajouts à la saison 2 seront disponibles à l’achat dans la boutique d’objets à des dates non spécifiées.

