Pensées honnêtes d’Andrzej Sapkowski de Witcher sur Netflix Show

The Witcher continue sa randonnée à travers la campagne. La popularité de l’émission dirigée par Henry Cavill a conduit à un anime dérivé appelé Nightmare of the Wolf, une bande-son mettant en vedette des airs de Jaskier et même une réimpression de 500 000 livres de la série originale. Nous avons contacté Andrzej Sapkowski, créateur de The Witcher, pour avoir son avis sur la série et la résurgence des fans qu’elle a inspirée. Ses réponses étaient surprenantes.

Dans cette industrie, vous finissez par interviewer beaucoup de gens. La plupart du temps, cela ressemble à une danse compliquée, l’intervieweur et le sujet se faufilant à travers les questions dans le but soit de découvrir la vérité, soit d’éviter d’en révéler trop. Cela peut être épuisant. Mais de temps en temps, vous avez la possibilité de parler avec quelqu’un qui choisit de ne pas se cacher derrière des couches d’évitement, de politesse excessive ou de malhonnêteté.

Dans la conversation d’io9 avec Sapkowski, menée par courrier électronique, il n’y avait pas de danse. J’ai tendu ma main pour la première chanson, comme d’habitude, mais Sapkowski l’a effleurée, choisissant plutôt de s’asseoir au bar voisin et de me dire quoi. Pour le meilleur ou pour le pire. Le résultat final n’est peut-être pas aussi joli, mais c’était définitivement rafraîchissant.

Sapkowski a parlé de ses réserves sur une adaptation télévisée de The Witcher, ce qui l’a le plus surpris du processus de production, pourquoi il ne joue pas à des jeux vidéo et pourquoi bien sûr obtenir une réimpression d’un demi-million de sa série de livres lui heureux. À quoi d’autre vous attendiez-vous: le désespoir? Ci-dessous notre interview complète.

io9: Quand vous avez été approché pour la première fois pour faire une adaptation de la série The Witcher, comment vous en êtes-vous senti? Aviez-vous des réserves?

Andrzej Sapkowski: Je dois avouer que j’étais réticent au début. J’ai été approché par beaucoup de gens auparavant, la plupart du temps loin d’être sérieux. J’ai donc pratiquement perdu espoir et j’ai été difficile à convaincre quand soudain une autre offre est apparue. Mais cette offre spécifique était pratique et les gens derrière elle étaient sympathiques. J’avais toutes les raisons de réagir positivement.

io9: Dans quelle mesure avez-vous été impliqué dans le processus de production?

Sapkowski: Pas beaucoup, à ma demande. Je n’aime pas travailler trop dur ou trop longtemps. Au fait, je n’aime pas du tout travailler. «Que celui qui est sans péché jette la première pierre sur moi.» Jean 8: 7.

io9: Y a-t-il quelque chose que vous avez insisté pour être inclus ou pour lequel vous vous êtes battu?

Sapkowski: Pour mémoire: je crois fermement à la liberté d’un artiste et à son expression artistique. Je n’interfère pas et n’impose pas mon point de vue à d’autres artistes. Je n’insiste sur rien et ne me bats pour rien. Je vous conseille. Quand c’est nécessaire. Et demandé.

io9: Y a-t-il eu des changements créatifs dans l’émission avec lesquels vous étiez d’accord, ou même changé votre vision de votre travail?

Sapkowski: C’était inévitable. Le processus de transformation des mots en images ne peut se faire sans quelques pertes. Mais je préfère garder les détails pour moi.

io9: Qu’est-ce qui vous a le plus surpris dans le processus de production?

Sapkowski: Beaucoup de choses. Même si je ne suis pas si facilement surpris. Croyez-le ou non, lorsque j’écris, je ne vois aucune photo. Ce n’est pas un processus visuel avec moi. Je ne vois que des lettres et je travaille avec des lettres. Donc, quand je vois une visualisation de mon travail – que ce soit des bandes dessinées, des jeux ou des films – parfois, je suis vraiment surpris. Surtout agréablement.

io9: Que pensez-vous le mieux traduit à l’écran dans l’adaptation du spectacle?

Sapkowski: Mon nom apparaît au générique. Je ne peux pas louer le spectacle. Ce ne serait pas décent.

io9: Selon vous, qu’est-ce qui n’a pas été traduit avec succès à l’écran dans l’adaptation du spectacle?

Sapkowski: Il faudrait que je sois idiot pour le dire. Mon nom apparaît au générique.

io9: Comment compareriez-vous l’émission The Witcher aux jeux vidéo? Quels sont les avantages et les inconvénients de chaque support?

Sapkowski: Je ne peux rien comparer aux jeux vidéo, car je n’en ai jamais joué. Depuis que je suis enfant, je n’ai joué à aucun jeu – à l’exception possible du bridge et du poker. Les jeux vidéo ne sont tout simplement pas pour moi, je préfère les livres comme divertissement. Quoi qu’il en soit, à mon avis, les séries télévisées et les jeux vidéo – aucun d’entre eux – ne peuvent être comparés. Leur approche, leur fabrication et leur objectif sont trop différents. Vous ne pouvez pas comparer les spaghettis carbonara avec un vélo. Même si les deux présentent des avantages et des inconvénients.

io9: Quelle a été votre réaction en apprenant que vos livres recevaient 500 000 réimpressions après la sortie de l’émission Netflix?

Sapkowski: Comment voulez-vous que je réponde à cette question? Que je désespérais? Verser des larmes? Considéré comme un suicide? Non monsieur. Mes sentiments étaient plutôt évidents et pas excessivement complexes.

io9: La popularité de The Witcher a connu une résurgence depuis le spectacle, à la fois avec les livres et les jeux vidéo. Pourquoi pensez-vous que c’est?

Sapkowski: Je suis tenté de dire que cela s’est produit à cause du talent exceptionnel de l’auteur, mais je ne le ferai pas, je suis trop modeste. Je répondrai à votre question par le proverbe latin: habent sua fata libelli, les livres ont leur propre destin.

io9: Pour les fans de la série qui n’ont pas encore lu votre série de livres, qu’espérez-vous qu’ils en retirent pour la première fois?

Sapkowski: Laissez-les se convaincre. Alors n’attendez plus, les gars et les filles. Lisez les livres.

io9: Qu’attendez-vous le plus de l’avenir du show The Witcher, qui a déjà été renouvelé pour la saison deux?

Sapkowski: Permettez-moi de citer Joe Abercrombie, l’auteur dont les livres me plaisent beaucoup: «La vie est, en gros, de la merde. Mieux vaut garder vos attentes basses. Vous serez peut-être agréablement surpris. “

io9: Des commentaires supplémentaires?

Sapkowski: Pas du tout. Je vous remercie.

