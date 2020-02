Pensez-vous en mots?

Image IRL de l’auteur pensant avec des mots. Photo: Pixabay

Une question pour vous: lorsque vous êtes conscient de votre propre conscience – c’est-à-dire vos propres pensées éparses individuelles, comme quoi préparer pour le déjeuner, que ce soit pour traverser la rue, ou quand il est temps d’aller frapper l’oreiller – qu’entendez-vous? Autrement dit, «entendez-vous» votre propre voix dans votre tête? Ou tu n’entends rien du tout?

Un article de blog récemment publié intitulé «Aujourd’hui, j’ai appris que tout le monde n’a pas un monologue interne et qu’il a ruiné ma journée», a cité un tweet viral qui a depuis été trompé par des dizaines de robots sur Twitter. En bref, le tweet a noté que certaines personnes «entendent» un récit interne tandis que d’autres – un peu incroyablement pour moi et plusieurs de mes collègues – ne le font pas.

Par exemple, je suis une personne qui entend mes propres pensées d’une manière presque conversationnelle, comme pour le dialogue. J’étais le mieux à même de décrire mes pensées comme une sorte de conversation avec un ami, mais l’ami est votre propre conscience. Lorsque je parle, par exemple, j’entends les mots dans ma tête, tout comme je le fais en écrivant ce blog. J’entends aussi des mots, cependant, lorsque je prends une décision aussi banale que de retirer ma carte de crédit de mon portefeuille pour payer quelque chose.

La rédactrice scientifique de Gizmodo, Rose Pastore, a décrit ses pensées de la même manière, même si elle a noté qu’elle expérimente également l’organisation de la pensée non linguistique. Mais un certain nombre de nos collègues ont noté qu’ils éprouvent des pensées d’une manière non formulée, ou comme ma collègue Victoria Song l’a dit, plus comme un «web associatif». Et comme cela semble être le cas avec l’auteur du blog, beaucoup d’entre nous ont été absolument étonnés de découvrir que tout le monde n’entend pas régulièrement ses propres pensées.

«Je décrirais mes pensées comme un nuage de bruit abstrait, reliés entre eux par des associations. Un peu comme une toile d’images, de souvenirs, d’émotions et d’idées, un peu comme tomber dans un trou Wikipédia où vous cliquez simplement sur un lien après un lien et vous vous retrouvez dans un endroit totalement aléatoire d’où vous avez commencé », m’a-t-elle dit. “Je peux certainement” penser avec des mots “si j’y mets des efforts, et honnêtement, c’est pourquoi j’ai commencé à écrire pour commencer parce que ça peut devenir trop bruyant dans ma caboche. Quand je pense ou dans des conversations, c’est comme des associations à tir rapide. “

Elle a ajouté: «Peut-être que vous dites« communisme »et je vois simultanément des images de Marx, de Lénine, du marteau et de la faucille, des républicains hurlant, de la totalité du maccarthysme. Pendant tout ce temps, je ressens également un instantané de chaque émotion que j’ai jamais ressentie à propos de ces images à la fois. Si j’essaie de prendre une décision, c’est comme voir toutes les étapes se dérouler en même temps sous la forme de plusieurs films sans mots, puis je choisis le scénario que je préfère. Je suppose que vous pourriez dire que former des mots ralentit tout le processus et donne de l’ordre au chaos. »

En lisant ceci, j’entends des mots dans ma tête me disant que c’est incroyable! Un esprit sans mots qui frappe à l’intérieur de façon quasi constante! Alors, évidemment, nous vous demandons maintenant, lecteur: pensez-vous en mots? Comment vivez-vous vos propres pensées? Peut-être que vous entendez des mots – ou pas! – en ce moment même. Faites-le nous savoir ci-dessous.

.