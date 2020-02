Pénurie de commutateurs au Japon en raison d’une épidémie de coronavirus

À moins que vous ne viviez sous un rocher, vous devez déjà avoir entendu parler du coronavirus. Ayant surgi essentiellement par les calendriers reportés à 2020, le coronavirus est devenu de plus en plus discuté au cours des dernières semaines. Bien que l’effet direct soit, bien sûr, l’infection malheureuse et les décès ultérieurs de ceux qui entrent en contact avec le virus, la maladie a également un effet sur la productivité, notamment la production de nouvelles unités Switch.

La Chine fabrique beaucoup de choses différentes, et il se trouve que c’est également l’arène de production principale de Nintendo. En raison du virus, les personnes vivant en Chine ont dû prendre des précautions supplémentaires. Cela entraîne donc une perturbation des effectifs. En conséquence, Nintendo of Japan a récemment publié des excuses officielles pour la pénurie de produits comme les nouvelles unités Switch.

Bien que ces excuses se réfèrent spécifiquement aux expéditions envoyées au Japon, il est possible que des ruptures de stock se produisent également sur d’autres marchés. L’analyste industriel Daniel Ahmad a fourni un contexte à cela via un Tweet:

Sony, Microsoft et Nintendo ont déclaré que 96% des consoles importées aux États-Unis en 2018 étaient produites en Chine.

Voilà pourquoi l’épidémie de coronavirus a un impact sur la fabrication. https://t.co/AAgQzF2JGM

– Daniel Ahmad (@ZhugeEX) 6 février 2020

L’épidémie de coronavirus n’ayant pas encore été maîtrisée, il est actuellement impossible de savoir exactement combien de temps durera cette perturbation de fabrication. En attendant, nous espérons que tous les gens qui travaillent dur en Chine restent aussi en sécurité que possible. Et si vous vous trouvez dans une région où le coronavirus a réussi, le même espoir vous attend.