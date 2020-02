Pénurie d’iPhone attendue après une épidémie de coronavirus en Chine

L’épidémie de coronavirus en Chine a eu un impact sur la production d’iPhones, et en tant que tel, Apple s’attend à gagner moins d’argent au cours du trimestre fiscal en cours. La société s’attend également à une pénurie mondiale d’iPhone.

Apple a déclaré dans un communiqué qu’il ne prévoyait plus d’atteindre son chiffre d’affaires prévu entre 63 et 67 milliards de dollars pour son T2 2020, qui se terminera le 28 mars.

“Le travail commence à reprendre [China], mais nous connaissons un retour à des conditions normales plus lent que prévu “, a déclaré Apple dans un communiqué au site soeur GameSpot CNET.” En conséquence, nous ne nous attendons pas à respecter les prévisions de revenus que nous avons fournies pour le trimestre de mars. “

Le Coronavirus a un impact sur la demande d’iPhone des clients chinois et la capacité de l’entreprise à produire les téléphones, c’est pourquoi il prévoit une baisse des revenus.

“L’offre mondiale d’iPhone sera temporairement limitée”, a déclaré Apple. “Bien que nos sites partenaires de fabrication d’iPhone soient situés en dehors de la province du Hubei – et bien que toutes ces installations aient rouvert – elles progressent plus lentement que prévu.”

Allez sur CNET pour en savoir plus sur cette histoire.

Le Coronavirus, qui a tué plus de 1600 personnes rien qu’en Chine, pourrait également entraîner des pénuries de Nintendo Switch. Il reste à voir si la PS4 et la Xbox One, ainsi que la PS5 et la Xbox Series X, seront confrontées à des problèmes de production en raison du Coronavirus.

Dans d’autres nouvelles sur les jeux, le célèbre RPG d’Obsidian The Outer Worlds a été retardé pour Nintendo Switch à cause du Coronavirus.

