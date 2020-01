Père crée une manette adaptative Xbox personnalisée pour que sa fille joue à Breath of the Wild

Après avoir découvert que sa fille avait du mal à jouer à The Legend of Zelda: Breath of the Wild en raison de problèmes de dextérité, un père a décidé de créer une version personnalisée de la Xbox Adaptive Controller pour Nintendo Switch. Cela a été accompli en utilisant le contrôleur de Microsoft et une variété de pièces différentes d’eBay. Vous pouvez découvrir le produit final – ainsi que la réaction inestimable de la fille – dans la vidéo intégrée ci-dessous:

