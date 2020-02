Persona 5 Producteur et compositeur de Scramble sur la musique, l’approche de nouveaux personnages et du monde, plus

Un récent numéro de Nintendo Dream présente une entrevue avec le producteur (Daisuke Kaneda) et le compositeur (Atsushi Kitajoh) de Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers.

On a demandé aux deux joueurs si les joueurs qui n’avaient pas joué à Persona 5 pouvaient apprécier l’histoire de Persona 5 Scramble, étant donné que le jeu est promu comme une suite. Ils ont également expliqué leur approche de la conception des nouveaux personnages, du monde et de l’écriture de la nouvelle musique pour le jeu.

Serons-nous en mesure d’apprécier l’histoire de “P5S” même si nous n’avons pas joué “P5”?

Kaneda: Oui, je pense que ceux qui n’ont pas joué “P5” ou “P5R” pourront profiter de l’histoire. “P5” s’est développé dans l’anime et le manga et ainsi de suite, donc ce n’est pas seulement limité au jeu. Si les joueurs ont une compréhension générale de l’histoire à travers ces médiums, je pense qu’ils seront en mesure d’apprécier encore plus cette suite.

Quels sont les points forts du jeu, étant donné qu’il s’agit du premier action-RPG de la série?

Kaneda: D’abord et avant tout, les actions spectaculaires que chacun des voleurs fantômes peut effectuer. La sensation exaltante de se précipiter sur le champ de bataille en tant que personnage de votre choix avec toutes sortes d’armes et de personnages à votre disposition est quelque chose que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Ensuite, je dirais aussi l’histoire. Les voleurs fantômes ont vraiment beaucoup mûri depuis qu’ils ont surmonté des événements passés; cela fait environ six mois depuis lors, et maintenant il y a une nouvelle opportunité pour eux de se développer. Je veux vraiment que les joueurs voient par eux-mêmes ce voyage pour sauver des gens partout au Japon, parce que c’est assez différent de “P5”.

Pourriez-vous partager une partie de ce sur quoi vous vous êtes concentré avec la musique?

Kitajoh: L’équipe sonore de Koei Tecmo et moi avons collaboré aux nouvelles chansons de cette version. Nous savions que ce serait un effort de collaboration lors de l’élaboration des plans, nous avons donc tous mis nos forces à contribution et abordé la production de manière égale. Koei Tecmo a réarrangé les chansons de «P5», MASA a enregistré la guitare pour la chanson d’ouverture que j’ai écrite, et plus encore. Nous avons créé une musique avec une sensation Persona complète qui correspond parfaitement au jeu, tout en y apportant notre propre style. Et Lyn, qui a également travaillé sur “P5”, a également apporté sa passion aux pistes vocales. Nous avons créé un son vraiment hype qui se marie de manière fantastique avec le RPG d’action, donc j’espère que tout le monde attend avec impatience.

Pouvez-vous nous dire comment vous avez conçu les nouveaux personnages et le monde?

Kaneda: Nous sommes partis d’un endroit qui correspondait bien à l’histoire et au décor des deux nouveaux personnages, Sophia et Zenkichi. Nous avons ensuite discuté de ces idées avec Shigenori Soejima (concepteur de personnages pour la série Persona), comparé et contrasté divers éléments, et voilà. Pour le monde et les visuels, nous avons voulu conserver la sensation de «P5». Donc le monde réel a une vivacité et une réalité qui lui sont familières même si c’est de la fiction. Ensuite, le métaverse est censé être un endroit dans lequel les désirs déformés se sont matérialisés, nous avons donc cherché à créer un monde et des visuels associés à ce thème.

Enfin, pourriez-vous parler directement à nos lecteurs qui connaissent Joker de “Super Smash Bros. Ultimate”?

Kaneda: “Smash Ultimate” et “P5S” sont deux jeux très différents, donc je pense que ceux qui connaissent Joker de “Smash” peuvent espérer voir ce personnage sous un jour différent. Cependant, le noyau de Joker est toujours le même: c’est un éblouissant Phantom Thief. Et, bien sûr, il est exprimé par le même acteur, Jun Fukuyama. J’espère que tout le monde s’amusera à réussir des attaques extravagantes à travers le champ de bataille dans ce RPG d’action.

