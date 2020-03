Persona 5 Royal arrivera-t-il sur Nintendo Switch après la sortie de la PS4? – HITC

Atlus

De nombreux fans de Nintendo espèrent toujours que Persona 5 Royal arrivera sur Switch après sa sortie sur PS4.

Persona 5 Royal sort demain sur PlayStation 4 et ses critiques ont été extrêmement positives, beaucoup étant d’accord pour dire que c’est le roi des JRPG de la dernière décennie. Alors que les fidèles de Sony ont une autre exclusivité brillante à apprécier, il y a encore beaucoup de fans de Nintendo Switch qui espèrent que cela finira par faire la transition vers la console de leur choix.

Atlus n’est pas étranger à la Nintendo Switch, car Tokyo Mirage Sessions #FE Encore est l’un de leurs jeux et Catherine Full Body se rendra sur la console en juin. En plus de tout cela, Joker de Persona 5 Royal est un personnage DLC dans Super Smash Bros.Ultimate avec sa propre scène et bande sonore.

Cependant, alors que Joker est sur la console de Nintendo via un jeu différent, le chef-d’œuvre JRPG d’Atlus suivra-t-il ses traces?

Persona 5 Royal sera-t-il sur Nintendo Switch?

Persona 5 Royal ne sera pas sur Nintendo Switch lors du lancement du jeu le 31 mars.

Atlus n’a pas annoncé que Persona 5 Royal arrivera jamais sur la Nintendo Switch, mais ils ont dit aux fans de “continuer à nous dire ce que vous voulez”.

Bien qu’il n’y ait rien à signaler à propos de sa venue officielle sur la console portable, il y a des raisons de croire qu’une sortie pourrait se produire de manière plausible à l’avenir.

Comme mentionné précédemment, Joker est un personnage DLC pour Super Smash Bros.Ultimate. Cependant, plutôt que de donner un coup de fouet à Persona 5 Royal comme tout le monde l’avait prévu, son apparence a plutôt été utilisée pour promouvoir Persona 5 Scramble qui arrive en fait au Switch.

En plus de Joker et Persona 5 Scramble sur Nintendo Switch, il y a aussi Catherine Full Body qui fera ses débuts sur Switch en juin.

Bien que rien de tout cela ne confirme que Persona 5 Royal arrivera jamais sur la console de Nintendo, l’apparition de Joker dans un autre jeu, ainsi que les sorties prévues de Persona 5 Scramble et Catherine Full Body, suggèrent qu’Atlus pourrait éventuellement donner aux fans ce que leur cœur désire .

Persona 5 Royal est en effet un jeu ridiculement massif, mais il y a eu des jeux tout aussi gros (et plus gros) lancés sur Nintendo Switch tels que Dragon Quest XI S et The Witcher 3.

Les fans ne devraient pas considérer l’extension Royal comme définitive pour la console de Nintendo, mais – à tout le moins – il y a de l’espoir pour ceux qui veulent désespérément le luxe de pouvoir jouer à un jeu de plus de 100 heures où et quand.

