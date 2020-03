Persona 5 Royal est sorti tôt en Australie – HITC

Atlus

Persona 5 Royal a été publié tôt pour que les joueurs australiens puissent en profiter pendant la pandémie de coronavirus.

Comme nous l’avons écrit précédemment, de nombreux fans sur Twitter avaient demandé à Atlus de libérer Persona 5 Royal tôt en raison de la pandémie de coronavirus. Bien que le jeu ne soit pas disponible pour jouer prématurément ici au Royaume-Uni, les détaillants en Australie sortent le jeu avant sa date de lancement officielle.

Per Kotaku Australia, EB Games et JB Hi-Fi ont tous deux sorti tôt Persona 5 Royal. La date de sortie de la PlayStation AU est toujours fixée au 31 mars, mais certains enculés très chanceux joueront une semaine avant.

Un utilisateur de Reddit en Australie a montré sa première copie. Et, comme vous vous en doutez, il y a beaucoup de gens qui souhaitent pouvoir commencer le jeu aussi tôt.

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Histoire originale:

Ce fut un mois incroyable pour les sorties de jeux vidéo avec Animal Crossing New Horizons et DOOM Eternal, mais les choses devraient encore s’améliorer avec le troisième jeu PS4 le mieux noté sur Metacritic, Persona 5 Royal. Et, avec sa sortie si proche mais toujours aussi loin, certains fans doivent se rendre sur Twitter pour demander à Atlus une sortie anticipée.

Piloté par le réalisateur de Persona 4 Golden, Persona 5 Royal est une sorte de coupe étendue qui serait l’un des meilleurs jeux jamais créés et encore moins l’une des meilleures exclusivités PS4. Il y a un nouveau waifu à courtiser à Kasumi, il y a un jeu de cartes qui donnera à Gwent une course pour son argent comme le meilleur mini-jeu du jeu, et il y a beaucoup plus de trophées à gagner sur votre chemin pour débloquer le platine encore une fois.

Ça sort dans une semaine, mais il y a des fans qui sont désespérément désireux d’une sortie anticipée.

Sortie anticipée de Persona 5 Royal

Il n’y a pas de sortie anticipée pour Persona 5 Royal mais certains fans demandent à Atlus de lancer le jeu prématurément.

Certains ont cité la sortie anticipée de DOOM Eternal, mais c’était dans des circonstances différentes avec sa sortie le même jour que Animal Crossing New Horizons.

Persona 5 Royal ne recevra pas de version anticipée, mais qui peut blâmer les fans d’avoir essayé? Si harceler Atlus comme «sommes-nous encore là», les enfants les amèneraient à lancer le jeu tôt, vous feriez mieux de croire que nous nous joindrions à la mendicité.

Le jeu est lancé le 31 mars, il ne vous reste donc qu’une semaine pour attendre sa sortie sur PlayStation 4.

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Ce contenu n’a pas pu être chargé