Persona 5 Royal met à jour des scènes homophobes controversées pour sa sortie en occident

L’éditeur Atlas de Persona 5 Royal a confirmé qu’il changeait un certain nombre de scènes pour la sortie occidentale du jeu après un retour de bâton sur le contenu homophobe.

Le dialogue à partir d’un certain nombre de scènes, en particulier celles qui impliquent Ryuji de Persona 5 et deux personnages masculins efféminés, seront mis à jour afin que les hommes ne soient plus présentés sous un «éclairage négatif», a déclaré Ari Advincula, responsable des communications d’Atlas, à IGN.

“En fait, nous avons pu passer en revue certaines des lignes que les joueurs n’ont peut-être pas reçues aussi bien, regarder ces commentaires, puis [update it] pour la génération actuelle », a déclaré Advincula.

Le dialogue de Persona 5 a été largement critiqué après sa sortie en Occident, car beaucoup considéraient ces personnages offensivement stéréotypés et sexuellement agressifs envers Ryuji, qui lui-même est décrit comme un lycéen. Selon Advincula, Persona 5 Royal était une «chance de faire les choses correctement».

Ces personnages ont été «dépeints [as] plus comme un prédateur », a déclaré à GameSpot Yu Namba, chef de projet senior, qui a travaillé sur la localisation de Persona à l’ouest. “Je pense que la communauté a eu une réponse très forte à cela, et vous l’avez vu, et cela a définitivement changé pour Royal.”

“En tant que responsable de la localisation, je ne peux vraiment pas en faire trop sur ce qui a déjà fait partie du jeu”, poursuit Namba. «Les membres de notre équipe ont ressenti un peu de gêne en travaillant dessus. Et avec Royal, nous étions déterminés à voir si nous pouvions y faire quelque chose au moins en termes de localisation.

«De notre côté, il a fallu beaucoup d’efforts pour consulter non seulement le service de production, mais aussi pour discuter avec notre marketing, et comment ils se sentiraient à ce sujet si nous modifiions la façon dont les choses se passaient dans Persona 5 de cette nouvelle façon – que serait l’accueil du public être, ce que l’entreprise penserait, si ce serait bien si nous apportons le changement. “

Persona 5 royal sortira en Occident le 31 mars. Jetez un œil à notre aperçu du jeu ici.

Abonnez-vous à la newsletter VG247

Recevez tous les meilleurs morceaux de VG247 dans votre boîte de réception tous les vendredis!