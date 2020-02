Persona 5 Royal n’a pas répondu aux attentes des ventes de SEGA

Bien que l’on puisse considérer que le succès de Persona 5 suffit à orienter les fans vers le lancement de Persona 5 Royal, cela n’a pas été le cas et bien que le JRPG attend ses débuts en Occident, on peut déjà dire que Il a eu une performance régulière au Japon, un marché où le jeu a marqué l’histoire.

SEGA a présenté son rapport financier correspondant avec le troisième trimestre de l’exercice, qui pour eux s’est terminé le 31 décembre, et a révélé une augmentation du volume des ventes et du résultat d’exploitation, cependant, certains de ses jeux les plus importants pour la clôture de 2019 n’a pas répondu aux attentes des ventes. En ce sens, la société japonaise a déclaré que Persona 5 Royal, JRPG qu’elle distribue, n’a pas atteint les chiffres de ventes attendus malgré un bon départ après ses débuts au Japon.

SEGA a également signalé qu’un autre de ses titres, Mario & Sonic aux Jeux olympiques de Tokyo 2020, avait également échoué au cours de la saison de vente la plus importante de l’année. Même situation que New Sakura Wars.

Persona 5 Royal fera ses débuts le 31 mars sur PS4 et dans ce lien, vous trouverez toutes les informations relatives à l’édition finale de l’un des JRPG les plus importants de ces dernières années.

