Persona 5 Royal passe en revue tous les scores

Par Sherif Saed,

Mardi 17 mars 2020 13:03 GMT

La grande mise à niveau de Persona 5 est presque là.

Persona 5 Royal est la version améliorée de Persona 5. 2017, Royal non seulement élargit le jeu avec de nouvelles histoires, il est également livré avec de nouveaux ajouts et apporte quelques changements de qualité de vie.

Le monde du jeu dispose d’une nouvelle zone à explorer à Kichijoji et d’un nouveau personnage à Kasumi. Mis à part les changements narratifs, Royal adresse une grosse critique avec la version originale, c’est-à-dire manquer de SP dans les donjons. Royal présente Will Seeds, que vous pouvez maintenant trouver lorsque vous explorez les donjons et vous aide à restaurer votre SP.

Il y a aussi le nouveau mécanisme d’assistance voleur, qui rend la guérison des membres du groupe endurci un processus plus transparent. Avant sa révélation officielle, Persona 5 Royal était considéré comme un port Switch du jeu, mais ce n’est malheureusement pas le cas. Il s’agit toujours d’une exclusivité PS4.

Lisez ci-dessous pour tous les scores des critiques.

Persona 5 Royal sort le 31 mars sur PS4.

Abonnez-vous à la newsletter VG247

Recevez tous les meilleurs morceaux de VG247 dans votre boîte de réception tous les vendredis!

Parfois, nous incluons des liens vers des magasins de détail en ligne. Si vous cliquez dessus et effectuez un achat, nous pouvons recevoir une petite commission. Pour plus d’informations, allez ici.