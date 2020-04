Persona 5 Royal Review – Idéal et réel

Au cours des trois années écoulées depuis la sortie originale de Persona 5, j’y ai pensé presque tous les jours. Son style somptueux capture gracieusement son esprit de rébellion et insuffle de la vie à son système de combat dynamique. La bande-son évocatrice et frappante résume parfaitement l’émotion de chaque instant. Le temps d’arrêt passé à Tokyo avec vos amis vous rapproche de chacun d’eux, revigorant votre combat pour ce qui est bien. Toutes ces qualités alimentent une histoire audacieuse qui pose sans vergogne son pied contre les injustices qui reflètent notre propre société.

La version étendue, Persona 5 Royal, apporte à nouveau la chaleur. Mais au-delà d’une pléthore de superbes raffinements de gameplay et de fonctionnalités qui améliorent un RPG déjà riche, une nouvelle histoire marquante est implantée dans le récit original et payée en totalité à la fin. Il offre quelque chose de vraiment surprenant, conduisant à des moments impressionnants et à des conclusions émotionnelles qui recontextualisent ce que je pensais du jeu. Grâce à sa longue autonomie de 120 heures, Persona 5 Royal se révèle être la version définitive d’un classique moderne.

À la minute où vous démarrez P5R, vous bénéficiez de la fantastique introduction dans les médias qui présente avec brio le trajet que vous recherchez – et donne un aperçu du personnage exclusif Royal Kasumi. Après ce teaser, vous êtes amené au début chronologique de l’histoire qui vous guide ensuite à travers les événements qui ont allumé le feu à l’intérieur de notre protagoniste (alias Joker) et ont lancé son voyage en tant que filou vertueux. Les heures d’ouverture peuvent prendre un certain temps pour accélérer le rythme, mais en vous facilitant dans les systèmes du jeu, vous êtes prêt pour le reste de son flux.

P5R entremêle savamment la structure quotidienne de la vie quotidienne en tant qu’élève du secondaire japonais et justicier surnaturel combattant le mal dans une dimension alternative. Parce que les éléments de la simulation sociale et l’exploration des donjons RPG sont tissés ensemble de manière transparente, vous vous attachez au monde même que vous combattez pour changer. C’est un format qui est le fondement de la série depuis Persona 3, et il est à son plus efficace ici dans P5R avec une gamme de possibilités et de nouveaux éléments d’interface utilisateur mineurs qui aident à communiquer vos options. Choisir avec soin comment passer vos précieux jours et nuits en équilibrant la vie scolaire, les relations et vos fonctions de voleur fantôme tout au long de l’année civile rend même le monde passionnant.

La meilleure fille Makoto est prête à jeter les mains tout en étant une étudiante droite.

Vous passerez du temps avec des personnages pour en apprendre davantage sur ce qui les motive et assister à leur croissance alors qu’ils intériorisent et surmontent leurs passés traumatisants. Parmi vos relations, il y a des adultes au bon cœur épuisés par un système qui leur a fait défaut et des adolescents hantés par leur passé et redoutant leur avenir. Ce sont des histoires très humaines qui frappent souvent près de chez soi et inspirent à leur manière (bien que certaines soient intrinsèquement maladroites). Et ces relations avec vos Confidents confèrent des pouvoirs que vous portez au combat. P5R facilite le processus Confidant avec de nouvelles scènes, sous la forme d’appels téléphoniques, pour aider à les classer plus rapidement, offrant ainsi l’opportunité de voir plus de ces histoires attrayantes. C’est important car il y a aussi quelques nouveaux confidents avec lesquels se lier.

Les nouvelles opportunités clés sont avec Goro Akechi, qui est maintenant quelqu’un avec qui vous choisissez de passer du temps, ce qui conduit finalement à une meilleure compréhension et développement de lui cette fois-ci. Kasumi Yoshizawa a été présentée comme le grand ajout à la liste; elle s’intègre bien et vous verrez que son désir d’être une gymnaste de compétition d’élite vient d’un endroit plus sombre et compliqué. Bien que son temps d’écran soit limité dans la première moitié du jeu, elle devient vitale pour la livraison des nouveaux rythmes de l’histoire et une alliée bienvenue pour combattre aux côtés du reste du gang que vous connaissez et aimez. Par-dessus tout, le conseiller scolaire Takuto Maruki, un personnage formidable qui élève vraiment le récit de P5R. Il est un excellent choix thématique, offrant des perspectives sur la santé mentale qui n’avaient pas été abordées dans l’original. Son histoire est intelligemment intégrée dans le récit de base, et il est également essentiel pour débloquer ce qui est au-delà de l’histoire originale de Persona 5 et de certains des meilleurs moments de P5R.

Persona 5 Royal ne serait pas ce qu’elle est sans le Dr Maruki.

Les relations sont ce qui vous anime, mais les batailles acharnées ont lieu dans le métaverse, une manifestation physique de la cognition corrompue. Des ombres démoniaques se cachent alors que vous travaillez pour écraser métaphysiquement les désirs déformés des agresseurs qui ont opprimé vos amis et bien d’autres – et vous le faites avec un fanfaron hyper stylisé et confiant. Avec la plupart des palais, un nouveau membre du parti et un fil conducteur racontent ce qui les a amenés à rejoindre la cause. Ce ne sont pas uniquement des histoires tragiques pour être dramatiques, cependant – c’est ainsi que vous comprenez leur esprit combatif avant de devenir un camarade bien-aimé. S’attaquer à ces palais critiques ne perd jamais son éclat, car leurs conceptions et leurs ennemis trippants et imaginatifs vous séduisent dans les batailles sauvages tout au long. Parfois, la prémisse même des Palais est subvertie à grand effet; Parfois, les malfaiteurs ne sont pas les seuls à avoir besoin de changer d’avis. Cela vous oblige en outre à rechercher ce qui vous attend.

Au-delà d’une pléthore de superbes raffinements de gameplay et de fonctionnalités qui améliorent un RPG déjà riche, une nouvelle histoire marquante est implantée dans le récit original et payée en totalité à la fin.

Les palais présentent également des modifications petites mais intelligentes dans P5R. Les dispositions de donjon réarrangées s’adaptent au nouveau grappin de Joker, vous permettant de vous déplacer dans de nouvelles zones. Ils mènent souvent à Will Seeds, un objet de collection qui reconstitue le SP et la moisissure en accessoires utiles. Les joueurs qui reviennent peuvent également remarquer que certaines dispositions de donjon ont été rationalisées, ce qui rend l’exploration plus fluide. Mementos, la collection de sols générés de manière procédurale du Metaverse, reçoit également des révisions bien nécessaires. Conduire pour progresser dans ces profondeurs de métro tordues, car le bus Morgana était nouveau, mais devenait répétitif dans le jeu original. P5R propose de nouvelles mécaniques comme la collecte de fleurs et de tampons pour encaisser des objets et des avantages utiles pour augmenter les récompenses de combat. Et le changement le plus bienvenu est qu’au lieu de la même chanson tout au long, de nouveaux morceaux jouent à des niveaux plus profonds.

Joker et Kasumi sont comme v O_O.

En plus de naviguer furtivement dans ces donjons surréalistes, vous passerez une tonne de temps engagé dans le combat dynamique au tour par tour de P5R. Il est rapide et élégant, et s’appuie sur les bases solides de Shin Megami Tensei, qui vous permet de vous concentrer sur l’exploitation des faiblesses élémentaires et de gagner des tours supplémentaires. Les ennemis standard peuvent être fourragers une fois que leurs affinités sont exposées, mais les plus coriaces, les mini-boss et les boss exploitent les subtilités du combat. P5R se superpose davantage aux batailles, comme les attaques absurdes de Showtime où deux membres du groupe s’associent pour un combo à dégâts élevés qui démarre dans des situations d’embrayage. Le mécanicien Baton Pass sous tension est encore plus crucial car il peut augmenter les dégâts et reconstituer HP et SP. Et les combats de boss ont maintenant différentes phases qui présentent de nouveaux défis difficiles qui vous obligent à réfléchir plus tactiquement, testant votre maîtrise du système de combat.

Le fanfaron dégoulinant de tout cela s’étend à l’interface utilisateur rapide et efficace qui aide à maintenir le rythme rapide du combat. Tout se déroule d’une manière tellement rapide et ridiculement élégante que vous ne pouvez pas vous empêcher de tomber amoureux d’elle et des Phantom Thieves qui réalisent tous ces mouvements flashy. Même dans une deuxième version du jeu, exécuter des attaques tous azimuts et les regarder se dérouler n’a rien perdu de son charme. Jamais un système de combat au tour par tour n’a été aussi passionnant.

Persona 5 Royal, c’est beaucoup de choses: une collection de petites histoires inspirantes, un voyage ambitieux et déchirant avec de bons amis, une expérience visuelle et auditive époustouflante, un appel retentissant à l’action.

Mais le P5R n’est pas là pour être joli. Sous le masque de son style implacable et de sa bêtise charmante se trouvent les amitiés que vous formez naturellement et vous motivent à suivre le combat jusqu’à la fin. De leur éveil au personnage au moment où vous les voyez réaliser pleinement leurs objectifs, vos compagnons voleurs de fantômes deviennent votre chevauchée ou meurent dans cette histoire percutante. En ciblant les auteurs d’agressions sexuelles, d’exploitation des travailleurs et d’un vil autoritarisme, Persona 5 trace une ligne claire dans le sable – des gens comme celui-ci n’ont pas leur place dans notre société et ne méritent aucune pitié. Il n’y a pas de compromis, pas de compromis à faire, pas de deux côtés. Le drame personnel de votre équipe s’infiltre parfois dans le message plus large, mais pas sans illustrer pourquoi vous vous battez si fort pour changer les choses. Même lorsque le doute sur leur vigilance commence à s’infiltrer, les personnages y travaillent, s’en tiennent à leurs idéaux et se rendent compte qu’il n’y avait pas vraiment de choix en la matière.

Morgane a dit de manger les riches.

Certes, le P5R est souvent subtil comme une brique. Il est facile de tergiverser lorsque son écriture devient trop simpliste ou un peu rote – bien qu’il se soit amélioré à certains égards, il peut parfois être grossier. Il n’est pas particulièrement nuancé dans sa narration, mais ce n’est pas obligatoire. En étant clair comme le jour dans son récit, les messages et les caractérisations sont indubitables. C’est aussi si sauvage pour moi que les méchants presque caricaturaux du jeu sont devenus de moins en moins farfelus en seulement trois ans depuis la sortie originale – l’abus de pouvoir flagrant, leurs méfaits mis à nu et les masses indifférentes à les voir face à des conséquences. La conclusion de l’arc narratif original frappe différemment maintenant, et les combats dramatiques du jeu sont devenus de plus en plus cathartiques.

En transition vers le troisième semestre exclusif à Royal, il y a un changement de ton qui s’exécute sans effort. Des choses plus étranges commencent à se produire, d’une manière étrangement troublante, surtout pendant l’hiver apparemment bienheureux. Ici, P5R prend un virage vers de véritables dilemmes moraux. Dans ce troisième semestre, il y a un peu plus à apprendre sur vos amis, et il y a un dernier palais à infiltrer. Et c’est, sans aucun doute, le meilleur de tout le jeu.

Ces nouveaux événements sont magnifiquement capturés avec de nouvelles chansons exclusives à Royal qui amplifient ce qui était déjà une bande-son emblématique, pliant au genre.

Kasumi s’intègre parfaitement dans les combats aux côtés des voleurs fantômes.

Les mystères à l’intérieur vous surprendront et des révélations fascinantes sur les personnages les propulsent bien au-delà de ce qu’ils se sont présentés. Le rythme auquel on le raconte et la façon dont la série d’événements est encadrée peignent Persona 5 sous une lumière nouvelle et captivante tout en restant fidèle à son esprit d’origine. Ce nouvel arc narratif atteint un grand sens d’échelle et de finalité, mais capture un ton plus intime et personnel. Et tout se construit jusqu’à ce qui est aussi la plus grande bataille de boss de tout le jeu, poussant vos capacités de combat à leurs limites.

P5R résout efficacement l’un des défauts de l’original: sa fin quelque peu abrupte. Dans la version vanille, même après plus de 100 heures, on avait l’impression qu’il manquait encore une pièce; P5R a cette pièce manquante. Il y a de 15 à 20 heures d’excellent contenu qui emmène Persona 5 dans une direction différente tout en mettant ses meilleures qualités à profit. Il donne une finition spectaculaire et étonnante même après la conclusion exagérée et explosive de l’original.

Ces nouveaux événements sont magnifiquement capturés avec de nouvelles chansons exclusives à Royal qui amplifient ce qui était déjà une bande-son emblématique, pliant au genre. J’ai toujours reconnu “Life Will Change” et “Rivers In The Desert” comme des exemples parfaits de la façon dont Persona 5 utilise sa musique pour dépeindre les émotions précises du moment – des chansons qui respirent la confiance contagieuse des Phantom Thieves qui entrent pour prendre un corrompu. cœur. Comme pour nos anciens favoris, les nouveaux jams évocateurs deviennent un puissant outil narratif. “I Believe” est un souvenir audacieux du long voyage acharné qui a abouti à une dernière bataille, tandis que “Throw Away Your Mask” porte la marque de la réticence entre un choc des idéaux. Le thème du nouveau Palais a une mélancolie qui imprègne les scénarios qui se déroulent. La musique est indissociable de l’expérience Persona – la série prospère grâce à elle – et d’une certaine manière, le P5R offre à nouveau un impact encore plus fort.

Le temps d’arrêt vous donne l’occasion de réfléchir et de vous détendre avec votre équipage.

Donc, tout comme dans l’original, la chanson “Sunset Bridge” a mis fin à mon temps avec P5R. C’est une mélodie douce-amère qui est utilisée tout au long du jeu pour signifier un moment de clarté pour ses personnages. Mais comme dernière piste de fond avant d’avoir à quitter le jeu, c’est devenu mon propre moment de clarté, réalisant à quel point j’ai chéri mon temps ici, et maintenant pour de toutes nouvelles raisons.

Alors que P5R touche à sa fin, il essaie de vous apaiser dans sa fin avec des scènes sincères, certaines nouvelles et d’autres familières. Mais ce faisant, cela ne fait que rendre plus difficile de dire au revoir. Persona 5 Royal, c’est beaucoup de choses: une collection de petites histoires inspirantes, un voyage ambitieux et déchirant avec de bons amis, une expérience visuelle et auditive époustouflante, un appel retentissant à l’action. En affinant ce qui était déjà génial et en s’appuyant sur ses meilleures qualités avec un nouvel arc d’histoire brillant, Persona 5 Royal s’affirme comme un RPG inoubliable et stimulant qui devrait être reconnu comme l’un des meilleurs jeux de notre temps.

