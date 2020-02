Persona 5 Royal sera plus accessible grâce à cette fonctionnalité

La portée des franchises de chaque époque est plus grande et l’une de celles qui ont connu la plus forte croissance est Person à un tel degré de formation d’une base d’utilisateurs solide en Occident. Cependant, toucher davantage de publics entraîne toujours de nouveaux défis, notamment en raison de la barrière que la langue représente parfois. Étant un produit japonais, les jeux de franchise ont été développés dans cette langue, bien que les options aient été étendues à la voix et aux sous-titres en anglais. Malheureusement, pour certains joueurs de profiter du jeu, cela ne suffit pas et, si vous êtes l’un d’entre eux, nous avons de bonnes nouvelles, car ATLUS a confirmé que le prochain épisode de la franchise sera plus accessible.

Le développeur et distributeur du jeu a récemment annoncé que Persona 5 Royal, dont le lancement en Occident aura lieu très prochainement, prendra en charge les sous-titres en plusieurs langues et la bonne nouvelle pour les joueurs de notre région est que l’espagnol en fait partie. Au total, le jeu proposera des sous-titres dans les 4 nouvelles langues française, allemande, italienne et espagnole, en plus de l’anglais.

La meilleure partie est que cette fonctionnalité affectera non seulement les dialogues, mais les options de langue changeront l’apparence des menus dans le jeu, comme vous pouvez le voir dans l’image ci-dessous. Il est important de dire qu’ATLUS ne précise pas quel type d’espagnol ce sera, mais il est très probable que ce soit celui d’Espagne. Cependant, nous ne pensons pas que ce soit un inconvénient majeur pour les régions à espagnol neutre, comme les pays d’Amérique latine.

Sans aucun doute, c’est une bonne nouvelle pour tous les fans qui, pour des raisons de langue, n’avaient jamais essayé la série, compte tenu du fait qu’une partie fondamentale de l’expérience est les conversations avec tous les personnages. Il montre également les efforts déployés par ATLUS pour atteindre plus d’audience et cela pourrait devenir la norme pour les prochains versements.

pic.twitter.com/mkcSicmkHG

– ATLUS West officiel (@Atlus_West) 17 février 2020

Comment recevez-vous ces nouvelles? Êtes-vous ravi de cet ajout? Allez-vous profiter de cette nouvelle fonctionnalité? Dites-le nous dans les commentaires.

L’emplacement du jeu pour l’Ouest a également amené ATLUS à modifier une partie du contenu du jeu afin de s’adapter à ce public. D’un autre côté, bien que la série se développe, une console que Persona 5 Royal n’atteindra pas est Nintendo Switch, mais ATLUS et les fans sont très intéressés par ce qui se passe.

Persona 5 Royal fera ses débuts le 31 mars exclusivement pour PlayStation 4. Vous pouvez trouver plus de nouvelles le concernant si vous vérifiez sa carte.

Restez informé avec nous, dans LEVEL UP.

Source

.