Persona 5 Scramble a été initialement conçu comme un ‘Persona Warriors’ de base

Lorsque Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers a été révélé pour la première fois au concert d’Atlus Persona Super Live P-Sound Street 2019, et les logos de Koei Tecmo et Omega Force ont clignoté à l’écran – nous pensions simplement que nous obtenions un jeu Dynasty Warriors avec un Peau de Persona. Mais ensuite, plus de bandes-annonces sont sorties et nous avons réalisé que Persona 5 Scramble est une suite légitime et pleinement réalisée de l’original qui se trouve être un jeu d’action. Mais cela n’a pas toujours été le cas. Le directeur de Koei Tecmo, Kazutoshi Sekiguchi, a révélé qu’au tout début, ils avaient envisagé une expérience traditionnelle des guerriers.

Mais compte tenu du monde riche et captivant du jeu, ce plan a rapidement évolué. Sekiguchi a déclaré, comme traduit par Siliconera, «au stade de la narration, nous avons décidé d’en faire quelque chose qui plonge plus profondément dans les personnages de Persona 5. Après quelques rebondissements, il a fini par devenir un RPG d’action qui racontait une continuation de Persona 5. »Bien que pour préserver l’authenticité, le récit a été entièrement conçu par l’équipe Persona d’Atlus, ce qui est certainement la façon dont les fans le préféreraient.

On dirait vraiment que nous tirons le meilleur parti des deux mondes avec Persona 5 Scramble: une toute nouvelle aventure avec des personnages chéris sur Nintendo Switch, mais vous pouvez vous déchaîner sur les ennemis avec la méchanceté vue dans un jeu Warriors. Bien sûr, certains ont peut-être préféré un autre RPG typique – et les lecteurs de longue date savent à quel point je suis un puriste JRPG extrême – mais créer une suite à un jeu bien-aimé dans un genre entièrement différent est une chose courageuse! À quelle fréquence cela se produit-il? Du haut de ma tête, je ne peux que penser aux trois titres Blue Dragon de Mistwalker, qui étaient tous de genres différents.

Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers sortira sur Nintendo Switch et PlayStation 4 au Japon le 20 février. Il n’y a pas encore de mot sur une sortie internationale, mais elle arrive presque définitivement.

