Persona 5 Scramble – Comparaison de PS4 et Switch, et nouvelle bande-annonce

Les joueurs japonais recevront ce mois-ci Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers sur Nintendo Switch et PS4, mais pour ceux qui ne peuvent pas attendre un peu plus longtemps, une démo est déjà disponible dans l’eShop japonais (et dans le PS Store japonais) pour tester ce que les Ghost Thieves devront affronter dans ce nouveau voyage. Ainsi, ce n’était qu’une question de temps avant de recevoir des vidéos dans lesquelles les deux versions sont comparées. D’autre part, Atlus a également publié une nouvelle bande-annonce dans laquelle la version Nintendo Switch a été utilisée comme base pour l’enregistrement. Beaucoup de nouveau contenu de ce nouvel épisode de la saga Persona!

Persona 5 Scramble: The Phantom Stikers compare les graphiques entre ses deux versions

Grâce à la chaîne YouTube de Nintendo World Report, nous avons, une fois de plus, une comparaison entre les différentes versions des différentes plateformes d’un titre, et dans ce cas, cette comparaison est centrée sur les versions Nintendo Switch et PS4 de Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers De plus, nous devons souligner qu’à cette occasion, Atlus et Koei Tecmo ont fait un excellent travail, car nous n’apprécions guère les différences entre jouer sur une plate-forme ou une autre, alors maintenant la décision appartient, dans le cas d’avoir les deux plates-formes, si Nous voulons profiter de la portabilité de la console hybride.

Nouvelle version de l’une des remorques Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers

De plus, Asus a partagé via sa chaîne YouTube officielle japonaise une nouvelle bande-annonce pour ce titre. Cependant, il faut préciser que le trailer lui-même l’avait déjà vu, mais cette fois la version de Nintendo Switch a été utilisée pour nous montrer les différentes scènes du jeu et les combats frénétiques dans lesquels les Ghost Thieves devraient se battre comme si ce n’était pas le cas. il y aurait demain.

