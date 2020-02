Persona 5 Scramble dev dit que l’histoire peut toujours être appréciée sans avoir joué à Persona 5

Publié le 1 février 2020 par Brian (@NE_Brian)

dans News, Switch

Persona 5, ainsi que sa réédition améliorée Persona 5 Royal, ne sont jamais apparus sur Switch. Cependant, cela n’a pas empêché Atlus et Koei Tecmo d’apporter Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers à la console de Nintendo. Ce nouveau jeu mélange les jeux de rôle et d’action des deux sociétés et propose également une histoire se déroulant six mois après le titre original.

Pour les fans de Nintendo, ne pas avoir d’expérience avec Persona 5 ne sera apparemment pas un énorme obstacle. Producteur Daisuke Kaneda, parlant avec un magazine japonais Nintendo Dream dans un numéro récent, dit que l’histoire de Persona 5 Scramble peut toujours être appréciée même si vous n’avez pas parcouru le RPG PlayStation 4.

Kaneda a déclaré:

«Oui, je pense que ceux qui n’ont pas joué« P5 »ou« P5R »pourront apprécier l’histoire. “P5” s’est étendu à l’anime et aux bandes dessinées et autres, donc il ne se limite pas au jeu. Si les joueurs ont une compréhension générale de l’histoire à travers ces médiums, je pense qu’ils pourront profiter encore plus de cette suite. “

Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers sortira au Japon le 20 février 2020. Il n’y a pas encore de mot sur un lancement occidental, mais une annonce devrait être faite en temps voulu.

