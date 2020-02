Persona 5 Scramble est plus une suite que vous ne le pensez

Persona 5 Scramble: La démo Phantom Strikers est disponible sur le Nintendo Eshop japonais pour Switch et PSN pour PlayStation 4 et nous avons pu y jouer. Sur la base de notre expérience avec la démo et tout le contenu de pré-version que nous avons vu venir de la version japonaise, Persona 5 Scramble s’annonce plus comme une suite du RPG original qu’un jeu d’action dérivé. Dans la vidéo ci-dessus, nous détaillons nos impressions et ce que nous savons du jeu.

L’histoire est une continuation de Persona 5 avec le retour des voleurs fantômes en pleine forme. Tout le monde est un peu plus âgé, Haru et Makoto sont à l’université, et ils sont tous assaisonnés de leur temps dans l’histoire originale. Vous aurez l’occasion d’explorer les rues du Japon et de passer du temps avec vos amis à nouveau, mais dans de nouveaux scénarios. Il y a aussi de nouveaux personnages comme Sophia et le nouveau Phantom Thief du nom de code Wolf qui sont intégrés au mix.

Du point de vue du gameplay, Persona 5 Scramble n’est pas seulement une adaptation Musou du RPG, c’est plus un RPG d’action avec le nombre d’éléments du jeu original qui sont incorporés dans le combat. Vous jonglerez toujours avec différents personnages, lancerez des sorts, exploiterez les faiblesses ennemies et exécuterez des attaques à outrance. Le métaverse va avoir de nouveaux palais et défis et il semble que le nouveau gameplay d’action correspond au style qu’il recherche.

Toutes les images, les sons et le style de Persona 5 sont présents dans Scramble, et nous sommes ravis de le voir quand il sortira au Japon le 20 février 2020 et quelque temps plus tard dans l’année pour l’Occident. De plus, si vous n’êtes pas au courant, Persona 5 Scramble a de nouveaux morceaux et nous ne pouvons pas arrêter d’écouter le remix “Last Surprise” pour le thème de bataille du jeu.