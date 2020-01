Persona 5 Scramble reçoit des détails sur les nouveaux personnages, le nouveau jeu + et plus

Le magazine japonais Famitsu a publié un nouveau reportage sur Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers, expliquant quelques détails supplémentaires sur le jeu.

Ce lot de détails comprend des informations sur certains des nouveaux personnages introduits dans la série dans cet épisode, ainsi que le mode Nouveau jeu + et d’autres fonctionnalités de gameplay.

Vous pouvez consulter certains faits saillants traduits ci-dessous, via Personacentral:

L’éveil de la Persona de Zenkichi Hasegawa

Le personnage de Zenkichi Hasegawa est «Valjean».

Il se réveille à sa capacité de personnalité après un certain événement.

Son nom de code est «Wolf» et il devient membre des Phantom Thieves.

Il a une personnalité facile à vivre mais il a un objectif, et pour cela il utilise des moyens cool.

Il se bat en réduisant sa propre endurance en utilisant «Berserk» et en sapant l’endurance de ses ennemis en utilisant «Absorption».

Akane Hasegawa (doublée par Naomi Ohzora)

La fille de Zenkichi. C’est une fan enthousiaste des Phantom Thieves. Sa relation avec son père est froide.

Akira Konoe (doublé par Tōru Ōkawa)

Le président de la société Madicce IT.

Demande d’ennemi fort

Demandes faites pour défier des ennemis puissants. Après avoir vaincu ces ennemis, vous pourrez les créer par fusion.

New Game Plus

Si vous battez le Reaper (décrit ci-dessous), vous pouvez déverrouiller un deuxième jeu spécial où vous pouvez apporter votre niveau et votre équipement.

Un certain personnage sera disponible par fusion au début du jeu, et Wolf sera également disponible pour une utilisation au début.

moissonneuse

Si vous attendez avant de combattre des ennemis dans une demande, l’ennemi puissant bien connu de la série, le Reaper, apparaîtra et vous pourrez le défier.

Difficulté risquée

Cette difficulté n’est disponible qu’au début d’une deuxième partie. C’est extrêmement difficile. Cependant, les récompenses sont également élevées avec une augmentation du taux de collecte d’objets qui augmentent vos paramètres.

Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers lancé le 20 février sur Switch au Japon.

