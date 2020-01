Persona 5 Scramble révèle sa cinématique et son thème d’ouverture en douceur

Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers sortira au Japon le 20 février, et il promet d’être une suite à part entière de l’Atlus Persona 5 original, sauf en adoptant le combat de style Dynasty Warriors de Koei Tecmo et Omega Force. En prévision de la grosse baisse, Atlus YouTube a révélé la cinématique d’ouverture et le thème de Persona 5 Scramble, montrant le style et l’élégance extrêmes pour lesquels la série est connue. (Merci pour la découverte, Nintendo japonaise.)

Cette cinématique d’ouverture contient beaucoup plus d’action que ce qui était vu dans la cinématique du jeu original, probablement une décision consciente de refléter la nouvelle orientation du gameplay d’action de ce jeu. Pourtant, en même temps, la nouvelle chanson thème est en fait un peu plus détendue que «Wake Up, Get Up, Out There», qui semblait inquiétante et prête à éclater de frustration dans son refrain. Cela aussi aurait du sens, vu comment le gang a déjà sauvé le monde d’une destruction totale.

Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers n’a toujours pas de plan de sortie international, bien qu’il soit pratiquement garanti de se produire à un moment donné si Atlus, Koei Tecmo et Omega Force n’ont pas perdu la tête. Pendant ce temps, Persona 5 Royal sortira sur PlayStation 4 à l’international le 31 mars 2020, ce qui est mieux que rien.

[Source/Via]