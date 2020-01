Les utilisateurs occidentaux ne savent toujours pas avec certitude si nous finirons par voir sur notre territoire Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers, donc la seule chose que nous pouvons faire maintenant est de regarder avec envie (guérir) le Japon, car là, ils recevront le jeu dans peu de temps. Par conséquent, et comme d’habitude, le jeu est déjà disponible dans l’eShop japonais en pré-achat, nous savons donc maintenant quelle sera la taille de sa version numérique une fois qu’il aura été téléchargé sur les consoles hybrides du Grand N.

Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers est maintenant disponible dans l’eShop japonais, donc la taille qu’il occupera a été révélée

Si vous faites partie de ceux qui connaissent la langue du pays du soleil levant et si vous êtes amoureux du format numérique, alors vous êtes intéressé de savoir que Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers est déjà disponible dans le eShop japonaise pour son préachat et que, contrairement à certains titres qui sont en vente dans ce pays, n’aura pas de textes en anglais Dans cette version. Donc, si vous voulez faire avec cette version japonaise numérique, vous devrez peut-être faire de la place sur votre Nintendo Switch ou sur vos cartes SD, car occupera un total de 10 Go, qui est une taille assez similaire à celle de nombreux titres déjà disponibles dans cette console hybride.

Ainsi, connaissant ce nouveau détail, nous n’avons qu’à nous demander si nous verrons enfin Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers même s’il est traduit en anglais, même si nous ne devons jamais perdre espoir de le voir en espagnol, puisque Persona 5 The Royal arrivera sur PS4 avec support texte dans la langue de Cervantes. Et vous, voulez-vous affronter les grandes hordes d’ennemis avec ce groupe qui forme les voleurs fantômes?

