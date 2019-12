Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers détails et captures d'écran – Yusuke Kitagawa, Makoto Niijima, Futaba Sakura, Haru Okumura

le site officiel de Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers a mis à jour avec le dernier ensemble de détails de personnages et de captures d'écran. De nouvelles pages couvrent Yusuke Kitagawa, Makoto Niijima, Futaba Sakura et Haru Okumura. Retrouvez l'intégralité de la rafle ci-dessous, gracieuseté de Gematsu.

Yusuke Kitagawa

– Élève de troisième année du lycée de Kosei High School qui aspire à devenir artiste

– Ses peintures sont très appréciées

– Ses capacités ont été exploitées par son professeur, il a pris la décision de partir en rencontrant le protagoniste et ses amis et en apprenant la vérité dans un autre monde

– Après s'être éveillé à sa Persona, il devient membre des Phantom Thieves of Hearts. Bien qu'il ait une belle apparence accrocheuse, il est trop passionné d'art et souvent déconnecté quand il parle, perplexe ceux qui l'entourent

– Puisqu'il met tout son argent dans des fournitures d'art, il est naturellement fauché

– Nom de code: Fox

– Utilise un katana au combat

– Puissance d'attaque élevée et jeu d'épée agile

– Spécialisé dans les attaques combo

– Peut déclencher des attaques continues, ainsi que «contre» après avoir rengainé son épée

– Si votre compteur réussit, votre nombre de combos augmentera encore

– Son attaque au fusil, "Rifle", peut facilement sniper les ennemis

– Goemon est son Persona dédié

– Il possède des compétences d'attaque spécialisées dans les attributs Glace et Physique

– Gelez l'ennemi, puis poursuivez avec une compétence physique pour infliger des dégâts majeurs

Makoto Niijima

– Un étudiant qui étudie le droit dans le but de devenir un bureaucrate de la police

– Influencée par sa stricte sœur aînée, elle s'est engagée à être une étudiante d'honneur

– Alors qu'elle était utilisée par des adultes, elle a éclaté de sa coquille, s'est éveillée à sa Persona et est devenue membre des Phantom Thieves of Hearts

– Alors que sa personnalité stricte et sérieuse depuis qu'elle était présidente du conseil étudiant de la Shujin Academy s'est quelque peu adoucie, elle est toujours la grande présence sœur des Phantom Thieves

– Un artiste martial qui écrase les ennemis avec ses poings, même Ryuji craint sa «punition du poing»

– Nom de code: Queen

– Combat en utilisant son équipement de poing en combat rapproché

– Spécialisé dans une variété d'attaques, comme l'invocation et la conduite de sa Persona de style moto

– Peut également "Burst", qui accorde l'attribut Nucléaire à chaque attaque, provoquant des explosions et élargissant sa portée d'attaque

– Son attaque au pistolet, «Revolver», est spécialisée dans les tirs rapides

– Johanna est sa Persona dédiée

– Spécialisé dans les compétences d'attribut nucléaire, et possède également des compétences de récupération

– Étant donné que l'attribut Nucléaire inflige des dégâts majeurs contre le feu, la glace et l'électricité, elle est compatible avec Joker ainsi qu'avec les autres membres des voleurs fantômes

Futaba Sakura

– Un pirate génial qui a autrefois secoué le monde

– En raison d'adultes égoïstes, elle a eu l'impression que la mort de sa mère était de sa faute et a vécu une vie à l'abri confinée dans sa chambre.

– Elle manquait de compétences en communication interpersonnelle et craignait de sortir en public, mais a retrouvé ses vrais souvenirs lorsqu'elle s'est réveillée avec sa Persona

– Elle soutient les voleurs fantômes de l'arrière, opérant dans un rôle de navigation

– Après que l'incident du premier match ait été résolu, elle semble s'être plus ou moins habituée aux gens et va à l'école

– Nom de code: Navi

– Ne participe pas au combat, mais dirige les voleurs fantômes à travers l'analyse de terrain et de l'ennemi

– Coopère et fournit une analyse détaillée des faiblesses ennemies, des problèmes de statut des membres du parti et d'autres conditions

– Peut également pirater le terrain pour éliminer les obstacles

– Persona dédié est Necronomicon

– Il est spécialisé dans les compétences de style support. De la mise en mémoire tampon à la récupération HP et SP, il sauvegarde l'équipe avec une variété de soutien logistique

Haru Okumura

– Fille du président de la grande entreprise alimentaire Okumura Foods

– Son père a essayé de la forcer à un mariage arrangé à des fins liées à l'entreprise, envers lequel elle a réprimé ses sentiments

– Lorsque sa Persona s'est réveillée, elle a gagné le courage de jeter le sort de son père de côté

– Et pendant que son père mourait au milieu, elle a surmonté son chagrin et s'est battue jusqu'au bout

– De nos jours, elle est étudiante et est impliquée dans l'administration d'Okumura Foods

– Calme et gentil

– A un fort sens de la justice, mais peut aussi être quelque peu naïf et insensé

– Elle s'est même appelée "la voleuse de beauté"

– Nom de code: Noir

– Manie une hache au combat

– Venant de son attaque standard, toutes ses attaques spéciales sont durables, de la psychokinésie au pistolet et plus encore

– Gun attack, "Launcher", se spécialise dans la puissance et la portée

– Sa Persona dévouée est Milady

– Elle se spécialise dans les compétences en psychokinésie et possède également des compétences en armes à feu

– Ses compétences en psychokinésie peuvent infliger des dégâts majeurs aux ennemis ayant des problèmes de statut tels que la peur, la rage et le lavage de cerveau

