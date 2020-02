Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers domine le marché japonais

Une fois de plus, Famitsu a publié sa liste des jeux les plus vendus au Japon au cours de la dernière semaine, en particulier du 17 au 23 février. À cette occasion, deux nouveaux titres ont réussi à occuper quatre places dans le top 10.

Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers, le jeu de rôle d’action développé par Omega Force, était la grande sortie de la semaine, et réussi à vendre 115 995 unités sur PlayStation 4 et 46 415 exemplaires sur Switch pour une semaine d’ouverture totale de 162 410. De cette façon, il s’est positionné à la fois en première et en deuxième position.

L’autre nouveau jeu était Katana Kami: A Way of the Samurai Story, qui atteint 10 654 unités sur PlayStation 4 et 7 392 sur Switch pour un total de 18 046 ventes de la semaine d’ouverture. Côté matériel, la famille Switch a vendu 41 490 unités, la famille PlayStation 4 a vendu 6 215 unités et la famille 3DS a vendu 1 025 unités.

Voici la liste des logiciels et du matériel:

Logiciel:

–Person 5 Scramble: The Phantom Strikers (édition limitée incluse) – 115,995 (nouveau) (PS4)

–Person 5 Scramble: The Phantom Strikers (Édition limitée incluse) – 46 415 (Nouveau) (Switch)

–Épée / Bouclier Pokémon – 18 403 (3 445 788)

–Katana Kami: Une voie de l’histoire des samouraïs – 10 654 (nouveau) (PS4)

–Ring Fit Adventure – 9 861 (696 005)

–Minecraft: Nintendo Switch Edition (version incluse) – 8 687 (1 272 585)

–Hatsune Miku: Projet Diva MegaMix – 8 468 (62074)

–Super Smash Bros.Ultimate – 7 608 (3 569 420)

–Katana Kami: Une voie de l’histoire des samouraïs – 7 392 (nouveau) (Switch)

–Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 28/04/17) – 7 326 (2 781 277)

Matériel:

Switch Lite – 30 640 (1 395 281)

Commutateur – 10 850 (10 861 408)

PlayStation 4 – 3 758 (7 410 299)

PlayStation 4 Pro – 2 457 (1 443 538)

Nouveau 2DS LL (y compris 2DS) – 979 (1 699 032)

Nouveau 3DS LL – 46 (5 886 423)

Xbox One X – 25 (18 962)

Xbox One S – 17 (92 848)

Via: Gematsu

.