Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers – Nintendo Switch Demo Dungeon Gameplay (japonais)

Il est toujours intéressant de voir comment les nouveaux jeux musou, en particulier ceux sous licence, gèrent les aspects de leurs principaux jeux pour mettre à jour les mécanismes de piratage et de relâchement familiers. P5S ne fait pas exception. De gagner de nouveaux sorts à lancer et à monter de niveau, à garder la trace des éléments contre lesquels les ennemis sont faibles et à réussir une attaque tous azimuts, il y a des tonnes ici pour les fans des jeux Persona et musou dans leur ensemble. L’un des plus grands changements consiste à utiliser l’environnement pour échapper au danger, lancer une attaque en laissant tomber de gros objets sur les ennemis en dessous, ou en exécutant un coup de pied rotatif sur un poteau lumineux.

Bien qu’il n’y ait pas de date de sortie confirmée à l’ouest, Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers sortira au Japon le 20 février 2020 pour Nintendo Switch et Playstation 4.