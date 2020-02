Persona 5 Scramble V. Persona 5: Comparaison de zones

Dans Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers Nous rejoindrons à nouveau le groupe Ghost Thieves, cette fois pour un nouveau voyage à travers plusieurs villes du Japon. Cependant, il convient de préciser que ce nouveau titre est une suite directe de celui qui était déjà en vente il y a quelques années pour PS3 et PS4, doncet certaines zones du jeu original reviendront également dans cet épisode, et maintenant grâce à une vidéo de la chaîne YouTube de GameXplain, nous pouvons voir un comparaison de la façon dont ils sont dans les deux titres.

Une nouvelle vidéo compare les zones qui reviennent dans Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers

C’est grâce à la nouvelle vidéo de la chaîne YouTube de GameXplain que l’on peut voir comment sont les zones de Persona 5 Scramble qui figuraient déjà dans le titre original. Ainsi, à cette occasion, une comparaison a été faite principalement entre la version Nintendo Switch Scramble et la version PS4 du jeu original, mais aussi à la fin du titre, nous pouvons voir comment la version console Sony de la suite rejoint C’est comparatif. Que pensez-vous des différences qui apparaissent entre les différentes versions? Croyez-vous vraiment qu’ils sont si différents ou sont beaucoup plus similaires qu’on pourrait le penser? Ce qui est clair pour nous, c’est que si quelqu’un n’a pas joué le premier titre (bien qu’il faudra connaître l’histoire, c’est déjà à travers la série animée ou le manga, pour pouvoir suivre le fil de l’intrigue dans Scramble) Vous ne perdrez rien en ce qui concerne les scénarios inspirés du monde réel que nous pouvons traverser dans le jeu. Les voleurs de fantômes ont également une vie normale, comme le reste des gens qui marchent tous les jours dans ces rues animées!

