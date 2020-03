Personnage secret du troisième DLC

Marvel Ultimate Alliance 3: L’Ordre Noir Il est l’un de ces titres dont nous pourrions apprendre plus de détails tout au long du Nintendo Direct Mini à partir du 26 mars 2020. Cependant, il convient de noter que ce jeu est disponible depuis un certain temps et que les détails que nous avons appris proviennent de son troisième DLC, «Fantastic Four: Shadow of Doom«, Qui est déjà plus que disponible. En fait, il y a déjà plusieurs utilisateurs qui l’ont complété d’un bout à l’autre, et c’est pourquoi nous savons maintenant ce que sixième personnage jouable secret que nous pouvons obtenir. Nous révélons les spoilers des grands dans les lignes suivantes!

Thanos (Infinite) est le personnage secret du DLC Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order “Fantastic Four: Shadow of Doom”

S’il y a quelque chose de plus que clair, c’est qu’il y a des joueurs qui dévorent le nouveau contenu au fur et à mesure qu’ils deviennent disponibles, et cela s’est produit avec le troisième DLC de Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order. Si nous terminons le mode Ultimate, nous pouvons obtenir un sixième personnage jouable, qui n’est ni plus ni moins que Thanos avec le gantelet Infinity, qui est beaucoup plus puissant que la version de celui-ci qui était déjà incluse dans le jeu. Laquelle des deux versions aimez-vous le plus? Ou regardez-vous seulement la puissance d’un personnage lorsque vous le choisissez pour jouer avec lui?

