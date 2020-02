Personnalisez vos captures d’écran Mac avec ces touches de raccourci

Photo: David Murphy

Nous avons déjà parlé de quelques petits hacks rapides pour les captures d’écran de macOS – et, oui, je dois toujours chercher quel raccourci clavier vous permet de capturer des fenêtres avec et sans les bordures fantaisies et les ombres portées. Mais la résidente de Lifehacker, reine des finances devenue maître des captures d’écran, Lisa Rowan, m’a récemment informé d’un petit piratage d’écran dans macOS que je ne connaissais pas auparavant. Je partage maintenant cela avec vous.

C’est si simple, vous vous demanderez pourquoi vous ne l’avez jamais remarqué auparavant – à moins que tout le monde ne l’ait remarqué auparavant et que je ne sois tout simplement pas sage quant à la manière de raccourcis d’écran. Quoi qu’il en soit, voici l’astuce. Lorsque vous utilisez Commande + Maj + 4 pour dessiner un carré autour d’une partie de votre écran pour prendre une capture d’écran, et vous vous trompez et commencez au mauvais endroit, n’abandonnez pas. Au lieu de cela, maintenez la barre d’espace enfoncée et vous pourrez déplacer ce rectangle où vous le souhaitez. Relâchez la barre d’espace et vous pouvez continuer à la redimensionner comme auparavant.

C’est beaucoup plus amusant à voir en action, alors voici:

Mais ce n’est pas tout.

Si vous maintenez CTRL + Commande + Maj + 4, la capture d’écran que vous prenez sera enregistrée dans votre presse-papiers et non sur votre bureau. Si vous cherchez simplement à copier et coller quelque chose ailleurs, cela vous fait économiser pas mal d’étapes.

Coup Commande + Maj + 4, puis relâchez-le pendant que vous maintenez enfoncé votre trackpad ou votre souris, et vous pouvez ensuite utiliser Décalage pour verrouiller l’axe x ou y du rectangle. Si vous maintenez Option / Alt à la place, vous pourrez développer et contracter le rectangle à partir de son centre (pas le coin, par défaut).

Et si vous voulez vous déchaîner et ne faire une capture d’écran de votre Touch Bar que pour une raison quelconque, c’est Commande + Maj + 6.

Capture d’écran: David Murphy

Bien sûr, vous pouvez également frapper Commande + Maj + 5 dans macOS Mojave ou version ultérieure pour afficher son application de capture d’écran, qui vous offre de nombreuses options pour personnaliser ce que vous prenez en photo, où le fichier résultant sera enregistré et si vous souhaitez activer un minuteur ou non.

Comment super-personnaliser vos captures d’écran via le terminal macOS

Tirez Terminal et entrez les commandes suivantes pour modifier universellement vos paramètres de capture d’écran (gracieuseté de l’excellent fil de Corey Ginnivan):

par défaut, écrivez com. apple.screencapture disable-shadow -bool true

– changez “vrai” en “faux” pour désactiver l’ombre sur vos captures d’écran pour toujours

par défaut écrire com. apple.screencapture type -string “png”

—Changez «png» dans un autre format de fichier (comme «jpg» ou pdf ») pour enregistrer vos captures d’écran sous ce type, plutôt que png

par défaut, écrivez com. apple.screencapture location -string / Users / $ {HOME} / Desktop /

—Modifiez l’emplacement pour changer où macOS enregistre vos captures d’écran

.