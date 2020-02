Personnalisez votre villageois plus que jamais dans Animal Crossing: New Horizons

Après plusieurs mois sans avoir entendu une seule chose Animal Crossing: New Horizons, Nintendo nous bombarde quotidiennement de nouvelles informations sur cette sortie très attendue. Dans la mise à jour d’aujourd’hui, nous examinons de plus près le menu de personnalisation des personnages.

ち な み に 、 無人 島 で も 身 だ し な み は 整 え ら れ る か ら 安心 し て ち ょ う だ い ね!

D や ド レ ッ サ ー が あ れ ば 、 い つ で も 手 軽 に イ メ チ ェ ン で き る だ な も ♪ pic.twitter.com/x0AXcFW8e3— ど う ぶ つ の 森 (@doubun, 26 février 2020)

Comme indiqué dans la deuxième vidéo, vous pourrez changer l’apparence de votre personnage dans le confort de votre propre maison. En d’autres termes, vous n’avez plus besoin de visiter Shampoodle pour obtenir une nouvelle coiffure. Yay!

Il existe également de nombreuses autres options pour personnaliser la couleur de vos yeux, de vos cheveux et de votre peau, et vous pouvez échanger les traits du visage existants avec de nouveaux. Pour couronner le tout, pourquoi ne pas ajouter des joues roses et apporter des ajustements à la mâchoire de votre personnage pendant que vous y êtes.

Le compte Twitter du fan d’Animal Crossing @ac_atsumare a également partagé l’infographie suivante, qui nous donne un bien meilleur aperçu de toutes les options de personnalisation proposées (merci @ACPocketNews pour les informations):

Avez-vous repéré autre chose dans les vidéos ci-dessus? Que pensez-vous des options de personnalisation? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous.

