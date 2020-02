Personne ne sait pourquoi un PNJ aléatoire dans Red Dead Redemption II est soudainement devenu un meurtrier

J’ai joué à Red Dead Redemption II et à son mode multijoueur en ligne. À ce stade, j’ai mis des centaines et des centaines d’heures. Et j’ai vu beaucoup de choses étranges, cool et mauvaises. Mais je n’ai rien vu de semblable à ce qu’un joueur a partagé sur le subreddit RDR2 il y a quelques jours.

Le clip a été posté par l’utilisateur de Reddit DMarlow310 et en quelques heures était l’un des messages les plus votés sur le subreddit de Red Dead ce jour-là. Le titre de l’article m’a intrigué. Quelqu’un qui prétend voir quelque chose de totalement nouveau dans Red Dead Redemption II est généralement suivi d’une photo ou d’un clip de quelque chose que j’ai vu auparavant ou que je peux facilement expliquer. Pas cette fois.

Dans la courte vidéo, DMarlow310 joue en solo et sort d’un bâtiment et passe devant certains PNJ. Pour une raison quelconque, l’un des PNJ qu’il passe se met en colère contre DMarlow310 et choisit un combat. Peut-être que DMarlow a provoqué un chahut dans la ville plus tôt et ce PNJ était toujours énervé. Quelle que soit la raison, le PNJ menace le joueur et commence à se mettre au carré, prêt à se battre. Il lance quelques coups de poing puis commence à narguer DMarlow310, mais au milieu de la phrase, un deuxième citoyen du PNJ marche derrière le PNJ en colère, l’attrape et le poignarde dans le cou.

Après ce meurtre aléatoire, le PNJ s’éloigne calmement, comme si de rien n’était. DMarlow310 était visiblement un peu stupéfait et surpris et reste là jusqu’à la fin du clip.

J’ai regardé ce clip plusieurs fois après ma première visionnage. Je cherchais une raison évidente ou possible que ce PNJ aléatoire ait décidé de se battre et de tuer quelqu’un.

Quelques choses que j’ai remarquées:

Le PNJ en colère et le meurtrier sont séparés par une bonne quantité d’espace. Il est donc peu probable qu’il visait déjà le PNJ en colère avant le début de la vidéo. Si vous regardez attentivement, vous pouvez voir le meurtrier courir vers le combat avant de s’arrêter et de ralentir, se glissant derrière le PNJ en colère. Mais plus intéressant, si vous regardez vers l’arrière de la zone, vous pouvez voir le moment où le meurtrier décide d’intervenir. Cela se produit juste avant le premier coup de poing. Il se retourne et commence à courir vers le combat. Cela n’a probablement rien à voir avec le meurtre ou le comportement étrange des PNJ, mais ce qui se passe avec la façon dont Arthur ouvre les portes au début du clip. Ses mains se croisent d’une manière vraiment bizarre.

J’ai fait défiler les commentaires pour voir si quelqu’un avait une réponse définitive à ce qui s’était passé, mais personne ne pouvait en trouver une. Quelques théories ont émergé et les gens ont partagé des histoires de rencontres mémorables avec des PNJ, mais rien de concret. Une théorie populaire est que, parce que DMarlow310 n’a pas commencé le combat ou riposté, le jeu a étiqueté le PNJ en colère comme une force criminelle ou agressive. Alors quelqu’un est intervenu pour défendre le joueur.

Mais pourquoi ce PNJ? Pourquoi pas un PNJ qui était plus proche ou, en fait, vous voyez, regarder le combat se dérouler? Et pourquoi un seul PNJ? Personne d’autre ne voulait-il aider un homme à se faire tabasser? De plus, le poignarder de sang froid semble excessif. Pourquoi ne pas attaquer le gars ou le frapper dans le dos?

Il est possible que ce soit un bug quelconque. Le meurtrier aurait pu viser Arthur mais a plutôt attaqué le PNJ en colère. C’est possible. Ou peut-être que nous venons de voir un PNJ abuser du monde du jeu vidéo dans lequel il vit et tuer quelqu’un sans être puni. Ce PNJ sait qu’il vit dans un monde virtuel. Il utilise cela à son avantage, sans jamais dormir ni travailler, au lieu d’utiliser des bugs et une logique de jeu pour grimper au sommet de l’enfer numérique dans lequel il est piégé.

Ou c’était un bug. Probablement juste que …

Une autre chose étrange qui s’est produite dans Red Dead Redemption II.