PETA fait un détour par Animal Crossing: Nouveaux horizons avec un «guide végétalien» pour le jeu

PETA

Lorsque vous commencez votre vie insulaire Animal Crossing: New Horizons, vous êtes immédiatement chargé de collecter des ressources en cueillant des fruits dans les arbres, en pêchant, en attrapant des insectes, etc. Ces activités aident votre île à grandir grâce au programme Nook Miles de Tom Nook, mais les joueurs devraient-ils être un peu plus préoccupés par leurs actions?

PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) a publié un “ Guide végétalien pour le passage des animaux ”, répertoriant toutes les choses que vous pouvez et ne pouvez pas faire pour suivre un mode de vie végétalien. Il donne le coup d’envoi en disant que vous ne devriez pas pêcher, le décrivant comme “cruel” et “mauvais pour l’environnement”; vous ne devriez pas attraper de bogues; vous ne devriez pas travailler pour le Musée, parce que “les insectes n’appartiennent pas dans de minuscules cas dans un musée pour que d’autres villageois puissent les regarder”; et que vous ne devriez pas déterrer les palourdes.

Dans une section choquante intitulée “ Tom Nook vous exploite-t-il? ”, Le guide explique que Tom est un chien raton laveur, un animal souvent tué pour sa fourrure. Il dit que vous devriez probablement lui “faire un peu de mou” car sa famille a peut-être été battue, électrocutée, gazée ou écorchée vivante. Sheesh.

Alors que peux-tu faire? Eh bien, vous pouvez manger des fruits. PETA utilise les capacités supplémentaires que vous gagnez en mangeant des fruits pour renforcer son argumentaire, et continue en disant que vous pouvez aider à promouvoir le véganisme avec des bannières et autres.

PETAPETA dit que vous pourriez publier un bulletin pour demander à vos visiteurs de laisser la faune tranquille

Il convient de noter que le guide semble être quelque chose d’un coup publicitaire et pas entièrement sérieux; la promotion du bien-être animal est évidemment une chose merveilleuse, mais nous osons dire que la plupart des joueurs d’Animal Crossing n’iraient pas réellement arracher des crabes ermites de leurs maisons pour les vendre dans la vraie vie.

Qu’est-ce que tu penses? Pensez-vous que PETA a un point et que nous devrions réfléchir à nos actions dans des jeux comme Animal Crossing: New Horizons, ou pensez-vous que tout cela est un peu hors de proportion? Ayez votre mot à dire dans les commentaires.

