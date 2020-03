PETA publie un guide végétalien sur le passage des animaux: de nouveaux horizons

Bien que, par essence, son travail soit noble car il recherche des soins et un traitement éthique pour les animaux, l’organisation PETA aime attirer l’attention par différents moyens et les jeux vidéo n’ont pas été l’exception, bien que son accueil par la communauté n’ait pas été le attendue car leurs demandes tombent dans l’exagération, surtout lorsqu’il y a défense de créatures virtuelles. Cela dit, les débuts d’Animal Crossing: New Horizons ne sont pas passés inaperçus.

Quelques jours après le début d’Animal Crossing: New Horizons, le nouveau succès de la Nintendo Switch, PETA a publié son guide végétalien où il souligne ce qui, selon ses idées, peut ou ne peut pas être fait dans le simulateur de vie que cette fois nous mène à une île pleine de flore et de faune abondante. En ce sens, certaines des demandes de PETA sont de ne pas pêcher, car ce n’est pas juste de le faire dans la vie réelle et pas dans un jeu vidéo non plus; de ne pas attraper les insectes et tout autre animal, suggère également de demander à des amis de ne pas construire de musées où ils montrent ce qu’ils ont attrapé.

D’autre part, il n’est pas non plus recommandé de construire une niche, car elle représente l’enfermement et réduit sa liberté en mettant une chaîne pour qu’elle reste à cet endroit.

Enfin, en cas de jeu Animal Crossing: New Horizons, PETA a demandé à ses partisans de partager des messages en faveur des idéaux du mouvement et de montrer des positions de tolérance zéro contre la maltraitance animale et sa représentation symbolique dans le jeu. En ce sens, l’organisation en a profité pour lancer une critique contre le jeu, dont il a qualifié la proposition de décevante car bien qu’il existe une coexistence entre l’homme et l’animal, il favorise également l’abus et la chasse aux insectes et les activités telles que la pêche.

Animal Crossing: New Horizons est disponible sur Nintendo Switch et sur ce lien, vous trouverez toutes les informations relatives au nouveau succès de la console hybride, ainsi que notre critique écrite.

