PETA veut que vous soyez végétalien dans Animal Crossing: New Horizons

Lorsque vous commencez votre aventure dans Animal Crossing: New HorizonsVous devrez commencer à obtenir des ressources en cueillant des fruits dans les arbres, en pêchant, en attrapant des insectes et plus encore. Ces activités peuvent faire grandir votre île grâce à la Tom Nook’s Nook MilesMais les joueurs devraient-ils être plus préoccupés par leurs actions?

L’organisation PETA (Personnes pour le traitement éthique des animaux) a lancé un «Guide végétalien du passage d’animaux“, Liste de toutes les choses que vous pouvez et ne pouvez pas faire pour mener une vie végétalienne. Pour commencer, vous ne devriez pas pêcher, car il est décrit comme “cruel” et “mauvais pour l’environnement”; vous ne devriez pas non plus attraper d’insectes; vous ne devez pas travailler pour le Musée, car “les insectes n’appartiennent pas dans de petites boîtes pour que les autres villageois puissent les voir”; Et vous ne devriez pas creuser de palourdes.

Et si tu pouvais faire? Eh bien, vous pouvez manger des fruits. PETA Il utilise les compétences que vous acquérez en mangeant des fruits pour renforcer son point de vue sur la raison pour laquelle c’est une bonne chose et développe en disant que cette action est bonne pour promouvoir le véganisme. Il convient de mentionner que ce guide semble être un coup de publicité et non quelque chose qui doit être pris au sérieux.

Rappelle-toi que Animal Crossing: New Horizons est maintenant disponible pour Nintendo Switch Et ici, vous pouvez découvrir ce que nous pensons de ce titre avec notre critique écrite et vidéo.

Source: PETA

.