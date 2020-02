Pete et Chasten Buttigieg Fanfiction

Le candidat présidentiel de trente-huit ans, Pete Buttigieg, gagnerait l’élection si l’élection avait lieu sur Archive of Our Own, une plate-forme open source de fanworks soumis par des utilisateurs de haut niveau et provenant d’une variété de fandoms. Sur Archive of Our Own, Buttigieg et son mari Chasten Glezman sont les stars de la fanfiction soumise par les utilisateurs ou, plus précisément, du RPF – la vraie fiction – qui est populaire dans les cercles fannish depuis des décennies. Dans ces près de 70 histoires, la relation de Buttigieg et Glezman est au centre. Certains des RPF sont sincères et doux, tandis que d’autres sont des arnaques au House of Cards, avec la conseillère Buttigieg Lis Smith livrant un dialogue au rythme d’Aaron Sorkin. Et puis, bien sûr, ce sont les RPF explicites, qui fantasment sur les détails intimes de la relation entre Buttigieg et Glezman. Le système d’étiquetage chaotique et gratuit d’AO3 avec des phrases comme «il était censé être sale mais j’ai tué quelqu’un» et «je jure que ce n’est pas de l’angoisse, (c’est de l’angoisse gay), il est clair de voir pourquoi Buttigieg, de tous les politiciens candidats à la présidence en ce moment deviendraient du fourrage de fannish. Ce sont les relations parasociales avec les politiciens qui arrivent à son point final le plus évident.

RPF a été récemment intégré par One Direction Shipping au début des années 2010, par des fans qui étaient si convaincus que Harry Styles et Louis Tomlinson sortaient secrètement que la théorie des fans a eu un impact négatif sur Styles et l’amitié réelle de Tomlinson. Mais le FPR est généralement le résultat de la consommation de célébrités, et les politiciens ont tendance à ne pas tomber dans cette catégorie. Buttigieg est l’exception, mais son histoire d’origine – comme il l’a répété maintes et maintes fois – est prête à l’emploi pour l’énergie nerveuse frénétique de ce fandom, quelque chose qui ressemble à un superfan de The West Wing mélangé à quelqu’un qui a eu une phase de Hamilton très agressive: Insupportable et bancal avec un soupçon de loufoque. (Il n’est probablement pas surprenant que Barack Obama soit également le sujet du FPR politique, dont j’ai pris connaissance grâce à un groupe de libéraux dévoué sur Livejournal qui aimait écrire des fanfictions parfois grossières). C’est cette énergie qui est entièrement présente dans le fanverse de Pete-Chasten.

J’ai lu plusieurs fanfics Pete / Chasten au cours des deux dernières semaines, et je garde une fic fétiche Pete / Chasten / Beto O’Rourke particulièrement intense sur laquelle je suis tombé, ils sont très majoritairement vanillés, avec un accent sur combien les deux hommes aiment et adorez-vous les uns les autres. Ce sont des âmes sœurs qui braveront toute tempête, même celle d’une campagne politique bruyante. Mais si la lecture de Pete / Chasten RPF m’a appris quelque chose, c’est qu’il est extrêmement difficile de suivre les subtilités subtiles du sous-genre. L’histoire de Chasten en matière de problèmes de confiance, le faible pour Pete pour JFK et d’autres détails mineurs apparaissent partout et nécessitent une connaissance presque obsessionnelle du couple. Il ne suffit pas de suivre la calamité de la course primaire démocrate; Au lieu de cela, ce fanfic est produit par des écrivains qui ont regardé une tonne d’interviews et parcouru d’anciens articles à leur sujet. Revoyons donc les bases des biographies de Pete et Chasten avant de déconstruire les motifs récurrents dans leur fanfic.

Pete Buttigieg est jeune et n’est pas sans attrait, ce qui le rend beaucoup plus facile à objectiver qu’une majorité d’élus fossilisés. De plus, son histoire d’origine maintenant familière est si convaincante que la fic s’écrit pratiquement d’elle-même. Il est calme et livresque – le fils d’un érudit prolifique – qui a obtenu des diplômes à Harvard et Oxford avant de consulter au tristement célèbre McKinsey; après avoir rejoint la Réserve navale, il a été élu maire de South Bend, Indiana. Mais il recèle un secret: il est gay, et uniquement avec sa famille et quelques amis proches. Sortir dans l’Indiana de Mike Pence lorsque la réélection est à l’horizon n’était pas une perspective attrayante, mais un déploiement en Afghanistan en 2014 et les prochaines décisions de la Cour suprême sur l’égalité du mariage ont changé les priorités de Buttigieg. À 33 ans, il est sorti dans un essai dans le journal local et a été réélu lors d’un glissement de terrain. À cette époque, Buttigieg a rencontré son futur mari, Chasten Glezman, un enseignant du secondaire à Chicago, sur l’application de rencontres Hinge. “Je ne mentirai pas, c’était la photo de lui dans l’armée, je vais dire la vérité”, a déclaré Glezman dans une interview à ABC News. «Et je suis tombé fort et vite pour Pete.»

Glezman – une publicité Warby Parker humaine – est aussi conventionnellement attrayant que Buttigieg, mais sa trame de fond contraste profondément avec l’histoire de succès de Buttigieg: il était l’idiot «lisant Harry Potter ou chantant Céline Dion» pendant que ses frères et père sortaient couper du bois. Alors qu’il n’était pas sorti, ses camarades de classe du secondaire ont supposé qu’il était gay et l’ont intimidé en conséquence. Un programme d’échange au lycée en Allemagne lui a donné le sentiment qu’il pouvait être ouvert sur sa sexualité pour la première fois, mais cela aussi est devenu une période pleine de défis. Il a été agressé sexuellement lors d’une fête à la maison peu de temps après sa sortie, et quand il est sorti dans sa famille à Traverse City, Michigan, ils ont été consternés. Il a quitté la maison, dormi sur les canapés de ses amis et même dans sa propre voiture sur des parkings vides. Il s’est finalement réconcilié avec ses parents, mais il n’a jamais rétabli sa relation avec ses frères. Chasten est devenu le premier de sa famille à aller à l’université et a travaillé dans une académie de théâtre pour jeunes tout en travaillant à temps partiel dans un Starbucks pour obtenir une assurance maladie.

Lors de leur premier rendez-vous, Chasten et Pete – des hommes d’horizons très différents, des personnalités très différentes, des expériences très différentes de ce que c’est que d’être gay – se sont tous les deux salués en disant “Howdy” en même temps. La rencontre-brûlures mignon. “Tellement dégoûtant”, a déclaré Chasten au Washington Post. mais son «cœur battait» tout de même.

Mais ce sont ces détails qui capturent l’imagination de leurs admirateurs fanatiques les plus ardents, et transforment ces fics en scripts de film Hallmark gay avec un côté de Pornhub. Et comme tout film Hallmark ou porno prévisible, il y a un ensemble de tropes auxquels on peut s’attendre dans Pete / Chasten fanfic qui sont impossibles à ignorer.

Chasten est l’amusant

Chasten peut parfois se sentir comme la rêveuse manie de lutin de l’univers élargi de Buttigieg. Il est souvent dépeint comme habituellement spontané et campagnard, désireux de tirer un Pete de type A à lacets droits – ou, comme il aime l’appeler «Peter» – dans une aventure inattendue. Cela est évident dans les fics à la fois apprivoisés et incroyablement excités: j’ai lu une histoire dans laquelle Chasten s’est déguisé en JFK pour impressionner Pete; J’en ai lu un autre dans lequel Chasten a enfilé un chapeau de pilote dans les chambres d’Air Force One, exhortant un Pete éreinté à rejoindre le club du mile high dans l’histoire malheureusement intitulée “High Hopes”. Mais mon préféré était celui où Chasten – un sourire espiègle ornant son visage, comme toujours – convainc Pete de le baiser sur le tristement célèbre bureau Resolute du bureau ovale (il le fait).

Il se dirige vers le bureau et épingle Chasten, repoussant son mari contre les bois anciens. Il pouvait réciter toute l’histoire de son bois, du navire et des marques dans le grand meuble, généralement, mais pour l’instant, tout ce qui l’intéresse, c’est la façon dont Chasten gémit quand il pousse un peu plus fort.

Un critique a remercié l’auteur d’avoir non seulement écrit une fic «fumante», mais d’avoir réussi, même temporairement, à bannir certaines de leurs associations négatives avec le bureau ovale, faisant probablement référence à son occupant actuel. Un autre critique a répondu: “Nous allons devoir cloroxer profondément ce bureau avant que nos favoris puissent faire ce qu’ils doivent faire.” Un troisième a ajouté: “Clorox le bureau et faire un exorcisme.”

Lis Smith est l’incarnation vivante du féminisme Girlboss

Smith, ancien élève de la campagne de réélection d’Obama 2012 et conseiller principal en communications de Buttigieg, fait une apparition dans certaines des fictions Pete / Chasten les mieux documentées. Elle est un personnage principal de la fic Pete / Chasten la plus populaire sur AO3, une fic en cours qui compte déjà plus de 70 000 mots et compte plus de 209 commentaires et 106 «kudos» (la version AO3 de «likes»). le bob tranchant, les lèvres rouges et la bouche potty sont écrits comme des caprices d’aspiration badass, mais je me trouve incapable de surmonter le fait qu’il y a des gens qui stan un conseiller en communication.

Lis entra par la porte tournante de l’hôtel, des mots tombant de ses lèvres écarlates parfaitement dessinées. “Dis, j’entends dire que nous sommes au quatrième étage!” »cria-t-elle vers la réception, incapable d’attendre les quelques secondes qu’il faudrait pour traverser le hall avant d’engager la conversation. “Nous avons spécifiquement demandé un étage le plus haut possible, et je sais que ce n’est pas vous qui essayez de nous baiser personnellement, mais je pense que peut-être vos patrons le sont.”

Si Smith est censé être extrêmement distant et brusque pour les employés de l’hôtel et d’autres subalternes, je permettrai cette caractérisation à bras ouverts, car c’est assez bien fait! Mais cet auteur appelle Smith une “déesse” dans les balises fic, donc je suppose que le moment ci-dessus était censé être drôle, pas sans charme.

Pete est généralement le meilleur

L’une des choses les plus drôles sur les fandoms, c’est quand quelque chose devient «fanon», comme dans, il devient «canon» parce que les fans sont d’accord. Le fandom de Pete / Chasten n’a pas créé de fanon ferme en ce qui concerne les hauts, bien que la plupart aient un haut Pete, ce qui, je suppose, est attribué à son sérieux et à l’association entre le haut et les traits traditionnellement masculins.

Il y a eu quelques exceptions notables, dont une qui imagine qu’une vidéo candide de Pete et Chasten est divulguée sur Reddit et 4chan. Dans cette histoire, nous découvrons que le scandale n’est pas tout à fait que le couple est gay mais plutôt que Pete n’est pas un top; comme il le dit avec exaspération à Smith, “Je fond, Lis, qui s’en fout?” (“” Ce n’est pas une mauvaise ligne, en fait, “dit pensivement Lis.” Pas pour vous, évidemment, totalement hors marque et Beto a acculé le marché au blasphème, mais ce n’est pas une mauvaise ligne … “”). De plus, il existe une dynamique dans laquelle l’expérience relative de Chasten par rapport à l’inexpérience de Pete est suffisante pour lui confier les fonctions de top alors qu’il guide Pete à travers l’éveil sexuel tardif.

Le but que la fanfiction sert à ses lecteurs est complètement subjectif; certains l’utilisent comme un moyen de corriger un matériel source qui leur a fait du tort, d’autres comme un moyen d’explorer simplement des personnages et des intrigues qui étaient inexplorés dans le livre, le film ou l’émission de télévision d’origine. Le FPR sert généralement d’accomplissement de souhaits pur et sans faille, mais contrairement à la plupart des FPR, Pete et Chasten sont en fait un couple, pas un couple imaginaire qui n’existe que dans l’esprit d’une fille de 15 ans qui regarde deux de ses membres préférés d’un un groupe de garçons se sourit et fait un fanvid dédié à leurs moments cools. Au lieu de cela, les écrivains glanent des détails sur les faits, puis font de Buttigieg le candidat et la personne, ils le fantasment pour être: un amant doux et un politicien profondément humble. Sa fade marque de centrisme est pratiquement inexistante dans le monde de la fic – et pourquoi devrait-il en être ainsi, alors que ces fics sont pour la plupart duveteux?

La politique ressemble déjà à la fois à la toxicité pétulante d’une guerre maritime et à l’urgence fabriquée d’un événement sportif, et ceux qui abordent la politique comme un passe-temps plus qu’un marqueur de survie peuvent être aveuglés par les conditions matérielles qui sont réellement en jeu. Traiter la politique comme un fandom est ce qui nous donne des fils Twitter sauvages imaginant Elizabeth Warren nous préparant des cookies après notre avortement. Mais aussi étrange que cela puisse paraître, la fanfiction de Pete Buttigieg est l’un des moyens les plus inoffensifs de se projeter sur un politicien et de partager ses fantasmes, politiques ou autres. C’est certainement plus sain que de lire le PLAYBOOK Politico tous les jours.

